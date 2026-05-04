Vizită arhierească în Parohia Ghiroda Veche

Data: 04 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a efectuat duminică, 3 mai, o vizită pastorală la Parohia Ghiroda Veche din Protopopiatul Timișoara II, județul Timiș. Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat de părintele paroh Caius Andrașoni, protoiereu al Protopopiatului Timișoara II, de părintele slujitor Ciprian Ionel Cristea și de primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu, împreună cu mulțime de credincioși. După oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială, la momentul îndătinat, ierarhul a tâlcuit Evanghelia duminicală (Ioan 5, 1‑15). Părintele Mitropolit Ioan a făcut o paralelă între scăldătoarea de la Vitezda, unde se vindecau cei aflați în suferință, și primele așezăminte de binefacere organizate ale Bisericii Ortodoxe, ctitorite de Sfântul Vasile cel Mare în secolul al 4‑lea, cunoscute sub numele de Vasiliada. Părintele protopop a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan pentru bucuria de a fi în mijlocul credincioșilor din Ghiroda Veche, pentru dragostea și purtarea de grijă pe care o manifestă față de toți păstoriții din Parohia Ghiroda și din Protopopiatul Timișoara II. „Biserica ortodoxă din Ghiroda Veche, având ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, reprezintă un pilon central al vieții spirituale și comunitare locale. Actuala clădire a bisericii are o istorie relativ recentă, dar care se ancorează într‑o tradiție mai veche. Piatra de temelie a bisericii actuale a fost pusă în anul 1933, iar construcția a fost finalizată în anul 1935”, ne‑a transmis pr. Caius Andrașoni.