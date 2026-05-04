Jurizarea proiectelor Concursului național catehetic în Eparhia Bucureștilor

În Sala „Centenar” a sediului Arhiepiscopiei Bucureștilor s‑a desfășurat joi, 30 aprilie, jurizarea proiectelor înscrise la etapa eparhială a celei de‑a 18‑a ediții a Concursului național catehetic, aflată în acest an sub genericul „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”. În etapa eparhială au fost jurizate proiectele a 22 de parohii din cadrul a 11 protoierii din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Comisia eparhială care a evaluat lucrările înscrise în cadrul acestui concurs a fost formată din părintele conf. univ. dr. Vasile Crețu de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București; pr. dr. Mihai‑Iulian Grobnicu, inspector eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucu­rești­lor; prof. dr. Dragoș Ioan Ioniță, inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București; Nicoleta Bădescu, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București.

Pr. Mihai‑Iulian Grobnicu a evidențiat rolul esențial al efortului comun în formarea tinerelor generații: „Toate parohiile, toți cateheții și toți preoții implicați în această activitate catehetică au depus eforturi și depun eforturi constante pentru a transmite cuvântul de învățătură tinerei generații. S‑a observat o implicare nu doar a preoților, dar și a familiilor din interiorul comunităților bisericești. Bunici, părinți, copii, cu toții au încercat să participe la acest concurs catehetic. Dincolo de rezultatele acestui concurs, importante sunt implicarea comunităților locale și misiunea care se face în interiorul acestora. Și, chiar dacă rezultatele de anul acesta poate nu vor fi așa cum au crezut cei care au participat, astăzi, la acest concurs, a fost sădită o sămânță. Și poate că acel copil care a venit astăzi și a participat la această activitate, mâine, în viitor, va însemna o familie creștină; o familie creștină pe care, iată, o omagiem în anul 2026”.

În urma jurizării, comisia a acordat: premiul I pentru proiectul „Familia creștină - izvor de bucurie”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză de la Parohia „Sfântul Dumitru”‑Poștă, Protoieria Sector 3 Capitală, sub coordonarea pr. paroh Mihai Gojgar; premiul 2 pentru proiectul „Între rugăciunea de acasă și lumina Altarului - drumul unei familii spre unitate”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză de la parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos, Protoieria Ilfov Sud, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 - Copăceni și Școala Gimnazială nr. 1 - 1 Decembrie, sub coordonarea diac. Andrei Teșu, și premiul 3 pentru proiectul „Călătorie în tezaurul familiei creștine alături de Sfintele Femei Mironosițe”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”‑Foișorul de Foc, Protoieria Sector 2 Capitală, sub coordonarea pr. paroh Bogdan‑Aurel Teleanu.

Proiectele câștigătoare pe eparhii vor fi premiate în cadrul manifestărilor prilejuite de hramul istoric al Catedralei Patriarhale, sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena.