O nouă biserică va fi edificată în Protopopiatul Ilfov Nord

Numeroși credincioși au participat duminică, 31 august, la slujba punerii pietrei de temelie a noului lăcaș de cult al Parohiei „Uniunea Voluntarilor” din orașul Voluntari, Protoieria Ilfov Nord. Sfânta Liturghie și rânduiala sfințirii locului unde va fi edificat noul lăcaș de rugăciune au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Spre bucuria credincioşilor şi a pelerinilor, cu acest prilej a fost adusă de la Mănăstirea Cernica şi aşezată spre închinare, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, racla cu cinstitele moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat alături de Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul au făcut parte părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul lavrei cernicane; părintele protoiereu Cristian Burcea de la Protopopiatul Ilfov Nord; părintele lect. univ. dr. Aurel Mihai, părintele paroh Alexandru Palcău, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, rostit după citirea pericopei evanghelice (Matei 19, 16‑26), Preasfinția Sa a vorbit puterea omului de a alege calea urmării Mântuitorului Iisus Hristos.

„Toți cei care vin și urmează Domnului în mod liber primesc acest dar de a împlini cuvintele Lui. Calea aceasta a desăvârșirii, la care L‑a chemat Hristos Domnul pe tânărul din Evanghelia de astăzi este o cale care cere o maturitate în dăruirea de sine și la care este chemată, totodată, și libertatea omului. Mântuitorul Iisus Hristos îi arată tânărului că respectarea poruncilor Vechiului Testament este cerința primară pentru a avea viața veșnică, în vreme ce renunțarea la tot ceea ce posedă și urmarea lui Dumnezeu au la bază respectarea libertății omului. În altă parte a spus Mântuitorul Hristos «Dacă voiește cineva să Îmi urmeze Mie». Așadar, accentul cade pe libertatea de a‑I urma Lui. Sfinții Părinți ai Bisericii spun că în măsura în care Îl slujim pe Dumnezeu în mod liber, suntem și noi liberi. În momentul în care noi în mod liber alegem păcatul, atunci încă suntem robi”, a afirmat Preasfinția Sa.

În continuare, Episcopul‑vicar patriarhal a evidențiat că îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos de a‑I urma nu este făcut numai unui anumit grup de persoane, ci este o chemare universală.

„Chemarea aceasta la iubirea desăvârșită nu este rezervată doar unui grup restrâns de persoane. Această chemare este adresată tuturor și este porunca iubirii față de aproapele, după cum și îndemnul de a‑I urma Domnului este noua formă concretă a iubirii de Dumnezeu. Calea aceasta a desăvârșirii constă în urmarea Fiului lui Dumnezeu și renunțarea la tot ceea ce ne poate ține de la această chemare. Chemarea este adresată înainte de toate celor cărora Mântuitorul Hristos le‑a încredințat o misiune deosebită, adică celor 12 Sfinți Apostoli. Din acest motiv s‑a spus în textul Sfintei Evanghelii că Hristos Domnul L‑a chemat pe tânăr la apostolat, să fie în rând cu apostolii. Dar la fel de clar ne arată din acest text că a fi ucenic al Mântuitorului Iisus Hristos este condiția fiecărui credincios, iar urmarea Lui este fundamentul învățăturii creștine”, a spus Preasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie, pe amplasamentul viitoarei biserici cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, „Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” a fost săvârșită slujba pietrei de temelie, la finalul căreia Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre cele mai importante momente din istoria comunității.

„Numele parohiei dumneavoastră, «Uniunea Voluntarilor», provine de la cetatea voluntarilor înființată după Primul Război Mondial prin împroprietărirea în aceste locuri a mai mulți soldați voluntari care au luptat în marea conflagrație. Încă de atunci s‑a hotărât ridicarea unei biserici monumentale în memoria celor care au luptat în Marele Război. Pe urmă s‑au adăugat jertfele celor care au luptat în cel de‑Al Doilea Război Mondial, în perioada anilor 1940‑1945, iar după încheierea celei de a doua conflagrații, s‑a hotărât din nou ridicarea unei noi biserici, în cinstea voluntarilor de aici. Din păcate, s‑a putut edifica numai o capelă provizorie, care a fost reparată în mai multe rânduri de‑a lungul timpului. Așadar, istoria acestui program are o vechime de peste un secol, peste 100 de ani de când primii voluntari au hotărât ridicarea unui sfânt lăcaș”, a spus ierarhul.

La final, din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul l‑a hirotesit sachelar pe părintele paroh Alexandru Palcău, felicitându‑l pentru inițiativa construirii sfântului lăcaș. Părintele Alexandru Palcău a mulțumit Preafericirii Sale pentru rangul acordat și pentru purtarea de grijă arătată comunității pe care o păstorește. De asemenea, părintele a mulțumit și Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru săvârșirea sfintelor rânduieli și pentru bogatul cuvânt de învățătură, oferindu‑i un frumos aranjament floral.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.