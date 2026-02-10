O nouă capelă militară a fost sfințită în Ilfov

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit marți, 10 februarie 2026, slujba de sfințire a capelei militare cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Unitatea Militară 01914 din Domnești, județul Ilfov, unitate aparținând Forțelor Aeriene Române.

Din soborul slujitorilor care s‑au rugat alături de ierarh au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul MApN; părintele slujitor Florin‑Bogdan Șerbănică, precum și alți preoți militari.

Capela a fost amenajată în incinta Unității Militare 01914 cu sprijinul comandantului unității și prin implicarea părintelui Florin‑Bogdan Șerbănică și a personalului unității, care a dorit un loc de rugăciune și de popas sufletesc.