Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri O nouă capelă militară a fost sfințită în Ilfov

O nouă capelă militară a fost sfințită în Ilfov

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 10 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit marți, 10 februarie 2026, slujba de sfințire a capelei militare cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Unitatea Militară 01914 din Domnești, județul Ilfov, unitate aparținând Forțelor Aeriene Române.

Din soborul slujitorilor care s‑au rugat alături de ierarh au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful Secției de asistență religioasă din cadrul MApN; părintele slujitor Florin‑Bogdan Șerbănică, precum și alți preoți militari.

Capela a fost amenajată în incinta Unității Militare 01914 cu sprijinul comandantului unității și prin implicarea părintelui Florin‑Bogdan Șerbănică și a personalului unității, care a dorit un loc de rugăciune și de popas sufletesc. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal  -   sfintire
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri