O nouă casă a Domnului pentru o tânără comunitate ilfoveană

În Duminica a 21‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”‑Bragadiru din Protoieria Ilfov Sud, săvârșind aici slujba de sfințire paraclisului de lemn al parohiei, Dumnezeiasca Liturghie și slujba de punere a pietrei de temelie pentru viitoarea biserică de zid a comunității parohiale.

În perioada 2023‑2025, în această parohie tânără s‑au desfășurat lucrările de construire a unui paraclis din lemn, cu hramurile „Buna Vestire” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași”, lăcașul fiind târnosit duminică, 12 octombrie, de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al parohiei, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte: părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele protopop Ioan Bondar; părintele paroh Alexandru Nicolae Grigore, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat sensurile duhovnicești ale pildei semănătorului din Evanghelia duminicală (Luca 8, 5‑15): „În duminica aceasta, Biserica a rânduit să se citească în cadrul Sfintei Liturghii o parabolă rostită de Mântuitorul Hristos. Aproape toată învăţătura Domnului Hristos este plină de simboluri, metafore și pilde. El urmărea, prin asemănări şi comparații, ca tainele Împărăţiei cerurilor să fie descoperite de cei care‑L ascultau. Învăţătura Sa, exprimată adesea prin pilde sau parabole, cuprinde adevăruri dumnezeieşti adaptate şi formulate în limbajul omenesc. Când vorbea, Iisus folosea un limbaj simplu și se folosea de imagini care erau exemple luate din viața zilnică a omului de atunci, în așa fel încât să poată fi înțeles de toți cu ușurință. Pentru aceasta, oamenii Îl ascultau cu dragoste și apreciau mesajul Său care ajungea direct la inima lor, pentru că nu era un limbaj complicat, greoi sau plin de rigiditate, precum cel al învățătorilor Legii din acel timp. Exemplul cel mai elocvent este cel pe care îl aduce Evanghelia de astăzi prin pilda semănătorului, pe care o cunoaștem bine cu toții. Această parabolă este redată și de Sfântul Evanghelist Matei, care a grupat toate parabolele care au ca temă Împărăţia cerurilor în capitolul 13 al Evangheliei sale. Pilda semănătorului este cumva cea mai semnificativă, fiind o introducere la celelalte care vor urma. Tema era cunoscută de cei care‑L ascultau pe Iisus, deoarece câmpiile fertile ale Galileei ofereau prilejul lucrării pământului și fiecare știa cum, an de an, pământul era pregătit, semănat și recoltat, iar orice recoltă era, conform Legii, prilej de a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile primite. Astfel, lucrătorul pământului ştia că munca lui fără binecuvântarea şi ajutorul lui Dumnezeu nu este nimic, doar trudă zadarnică. Semănătorul din Evanghelie este Hristos Însuși, Fiul lui Dumnezeu Care S‑a făcut om, asemenea nouă. Cuvântul lui Dumnezeu, simbolizat de semințe, nu este un cuvânt abstract, ci este Însuși Hristos. De aceea, a primi cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a primi persoana lui Hristos. Observăm că El, în această parabolă, Se prezintă ca unul care nu se impune, ci se propune. Nu ne atrage cucerindu‑ne, ci dăruindu‑Se, aruncând sămânța. El seamănă cu răbdare și generozitate cuvântul Său care nu este o cursă sau o capcană, ci o sămânță care poate să aducă rod. Și cum poate să aducă rod? Dacă noi o primim. De aceea, pilda semănătorului se referă mai ales la noi, la oamenii care sunt simbolizați prin diferite tipuri de pământ: unii pietroși, unii cu spini, unii roditori, alții neroditori. De aceea, parabola vorbește mai mult despre teren, despre pământ, decât despre Semănător”.

La final, Preasfinția Sa a binecuvântat și a pus piatra de temelie pentru biserica de zid a parohiei care va fi ocrotită de Sfânta Parascheva, Sfântul Nicolae și Sfânta Matrona. Cu acest prilej, ierarhul a subliniat importanța acestui eveniment binecuvântat din viața comunității de credincioși: „Astăzi trăim cu toții un moment de bucurie sfântă și de mare însemnătate duhovnicească. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am sfințit biserica de lemn a parohiei și am pus piatra de temelie pentru viitoarea biserică de zid ce se va ridica aici, în mijlocul acestei tinere comunități din Bragadiru. Este o zi de sărbătoare nu doar pentru părintele paroh și pentru credincioșii parohiei, ci și pentru întreaga Biserică, întrucât se naște un nou Altar, o nouă casă a lui Dumnezeu sau o nouă poartă a cerului. Biserica de lemn pe care am sfințit‑o este rodul credinței vii și al jertfelniciei părintelui paroh Alexandru Nicolae Grigore și familiei sale. Ea s‑a ridicat din dragoste curată pentru Dumnezeu, aproape în întregime prin efortul și cheltuiala lor. La începutul slujirii sale aici, părintele Alexandru oficia slujbele într‑un cort militar, în condiții modeste. Însă Dumnezeu ne învață să nu disprețuim începuturile modeste, pentru că, acolo unde există credință și jertfă, El face ca micile semințe ale speranței să rodească lucruri mari și binecuvântate. Biserica aceasta de lemn rămâne, așadar, o mărturie a începuturilor frumoase, a credinței care adună și unește, o icoană a începuturilor binecuvântate. Ea a adunat în jurul ei oameni care, deși nu se cunoșteau, au devenit o familie duhovnicească, o comunitate legată prin rugăciune și iubire. Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea acestui lăcaș, a fost și rămâne liantul tainic al acestei comuniuni: ea i‑a adus pe credincioși, pe ctitori și pe binefăcători împreună pentru a zidi casă lui Dumnezeu”.

Ordine și distincții

În încheiere, ierarhul a oferit, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, mai multe distincții de vrednicie tuturor celor care au susținut până în prezent activitatea parohiei. Astfel, părintele paroh Alexandru Nicolae Grigore a primit rangul de iconom stavrofor. Gabriel Lupulescu, primarul orașului Bragadiru, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni, iar Ordinul „Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” le‑a fost oferit lui Dan Dumitrescu, viceprimarul orașului, Consiliului Local al orașului Bragadiru și arhitectului George Alexandru Costache. Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni i‑a fost acordat lui Alexandru Grancea, în timp ce Florin Jugravu, Ion Simuloiu și Cristian Ion Petre au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni. Ierarhul a mai oferit „Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” lui Ilie Anghel, Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Consiliului parohial, iar Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului Comitetului parohial al parohiei amintite.

Biserica sfințită duminică și întregul ansamblu parohial îi va deservi pe locuitorii Cartierului Latin ai orașului Bragadiru.