O nouă ședință de formare pentru organizarea ITO 2026

A doua sesiune de formare dedicată organizării Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) din acest an, găzduită în București, a avut loc miercuri, 22 iulie, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice (ASE) din Capitală. În cadrul întâlnirii, numeroși voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la sesiuni de lucru și dezbateri privind amenajarea spațiilor de cazare pentru cei aproximativ 1.900 de tineri participanți, planificarea servirii meselor, precum și alte aspecte logistice și organizatorice ale evenimentului.

Zeci de voluntari, clerici și mireni din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la o nouă sesiune de pregătire, desfășurată de această dată în prezența a șapte formatori. Împreună cu organizatorii Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO), aceștia au prezentat și analizat principalele aspecte care vor contribui la buna desfășurare a evenimentului dedicat tinerilor.

În cadrul sesiunii au fost prezentate conceptul și programul evenimentului, în prezența celor aproximativ 140 de voluntari. Aceștia au fost împărțiți în trei serii, fiecare participând la un program de formare desfășurat pe parcursul a trei zile, în perioada 22-24 iulie, în cadrul căruia voluntarii dobândesc cunoștințe și competențe specifice rolurilor pe care le vor avea în timpul evenimentului.

Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector al Academiei de Studii Economice din București, a vorbit despre rolul universității în dezvoltarea aptitudinilor tinerilor și în pregătirea acestora pentru viața de zi cu zi. „Ne bucurăm să fim parteneri ai unui astfel de eveniment internațional dedicat tinerilor. Universitatea noastră susține proiectele adresate studenților și tinerilor. Avem un parteneriat tradițional cu Patriarhia Română, prin care contribuim la dezvoltarea competențelor studenților, alături de Universitatea din București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și alți parteneri academici. Asigurăm baza de formare pentru un grup de tineri care vor veni în această vară în România din numeroase state, pentru a participa la această întâlnire dedicată unor teme fundamentale ale societății. Una dintre misiunile importante ale universității noastre este sprijinirea dezvoltării societății și promovarea unui dialog cât mai sustenabil și mai profund cu tinerii din România și cu studenții noștri. Prin acest parteneriat ne propunem să reunim la aceeași masă cât mai mulți decidenți din acest domeniu și să le oferim tinerilor o bază solidă de învățare, care să contribuie la pregătirea lor, în special din perspectivă socială”, a declarat prorectorul Academiei de Studii Economice din Capitală.

Lect. univ. dr. Oana Moșoiu, cadru didactic al Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, a explicat rolul formatorilor în procesul de pregătire și dezvoltare a tinerilor.

„Profilul formatorilor este foarte variat. Avem și profesori din învățământul preuniversitar care au dobândit competențe în domeniul formării și pe care i-am pregătit ca formatori în urmă cu mulți ani. Am păstrat legătura cu ei și suntem implicați împreună în diverse programe de formare dedicate profesorilor. De asemenea, avem formatori a căror pregătire a început încă din perioada în care erau foarte tineri, mai întâi ca elevi, apoi ca studenți, iar astăzi sunt colegii noștri și formatori cu aceeași experiență în cadrul acestor programe. Ne bucurăm foarte mult de acest lucru, deoarece sunt foarte apropiați de generația voluntarilor prezenți aici. Profilul echipei este, așadar, unul divers, reunind profesori și persoane care activează în administrația publică. În același timp, desfășurăm activități de formare în numeroase contexte: programe dedicate tinerilor, proiecte Erasmus și programe de pregătire a cadrelor didactice. Tocmai această diversitate de experiențe ne ajută să lucrăm eficient împreună, să ne armonizăm abordările și să concepem programe interactive și experiențiale, construite pornind de la situații și experiențe concrete”, a declarat lect. univ. dr. Oana Moșoiu.

De asemenea, Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul Sectorului Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre atmosfera sesiunilor de formare și despre implicarea voluntarilor și a formatorilor în pregătirea evenimentului.

„A fost o mare bucurie să vedem fețe noi în această seară, tineri entuziasmați și bucuroși că acest eveniment se apropie. Ne bucurăm, totodată, și de noul spațiu care ne găzduiește, oferit de unul dintre partenerii academici ai evenimentului, pe sprijinul căruia ne bazăm în organizarea ediției din acest an. Am întâlnit multă deschidere din partea conducerii Academiei de Studii Economice din București și, iată, am ajuns și în casa lor. Sunt gazde foarte primitoare și ne-au pus la dispoziție numeroase spații, de care aveam nevoie pentru numărul mare de tineri și de clerici care participă în această perioadă la sesiunile de formare. (…) Avem o echipă foarte bună de formatori, alcătuită atât din cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, cât și din specialiști din domenii diverse. Ei ne ajută să înțelegem mai bine complexitatea acestui eveniment, atât pe noi, organizatorii, cât și pe voluntari, și îi responsabilizează prin modul în care lucrează cu ei în aceste zile”, a declarat Gabriel Negescu.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși se va desfășura în Capitală în perioada 31 august - 3 septembrie 2026.