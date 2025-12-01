Ocrotitorul României cinstit în eparhii din Muntenia și Dobrogea

În acest an, Duminica a 30-a după Rusalii a coincis cu ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României. Cu acest prilej, ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au oficiat Sfânta Liturghie la catedrale chiriarhale, așezăminte monahale și parohii care și-au sărbătorit hramul.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit duminică, 30 noiembrie, Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. În cadrul slujbei, chiriarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Marian-Bogdan Butcă pe seama Parohiei Costești, Protoieria Pucioasa, și întru preot pe diaconul Mihai Alexandru Petre pe seama Parohiei Corbii Mari, Protoieria Titu, ne-a transmis Biroul de presă al eparhiei.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfinția Sa a aprofundat tema pasajului evanghelic duminical, al convorbirii Mântuitorului cu dregătorul bogat: „Bogăția nu este rea în sine atunci când este dobândită cinstit, fără corupție, înșelăciune și minciună, și este folosită pentru a sluji aproapelui. Unită cu milostenia, ea se transformă în dărnicie și devine o virtute deosebită. Dregătorul bogat, însetat de bogăția cea nepieritoare, deși evlavios și sincer interesat de mântuirea sufletului, era stăpânit de alipirea excesivă față de averea sa și a neglijat ajutorarea aproapelui. Chemarea Domnului de a lăsa totul, de a dărui ceea ce are săracilor și de a-L urma l-a întristat, pentru că era încă rob al patimii lăcomiei, cea care nu-l lăsa să fie un om liber și să-și înnoiască din temelii viața”. Ierarhul a evocat apoi personalitatea Sfântului Apostol Andrei, „cel care i-a creștinat pe înaintașii noștri propovăduind Evanghelia lui Hristos în Dobrogea, de unde credința s-a răspândit pe întreg teritoriul locuit de cei de dinaintea noastră. Misiunea sa apostolică se află la temelia identității și devenirii creștine a neamului nostru”.

Constanța

La Mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei” din județul Constanța au venit în număr mare credincioși din toată țara pentru a-i aduce cinstire Apostolului românilor. Pe scena amplasată în proximitatea bisericii așezământului monahal, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de ierarhi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Iacov, Mitropolit de Mytilene, din Biserica Ortodoxă a Greciei. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Dimitrie, Episcop de Safita, din Patriarhia Antiohiei, care a subliniat chemarea fiecărui creștin de a mărturisi adevărul, asemenea Sfântului Apostol Andrei care i-a vestit fratelui său, Petru, că L-a găsit pe Mesia: „În primul rând, Sfântul Andrei este un model de sete după Adevăr. După ce L-a întâlnit pe Hristos, nu s-a mândrit și nu s-a socotit mai presus decât ceilalți, ci îndată a mers și l-a chemat pe fratele său, pe Simon-Petru, spunându-i cuvintele pe care inimile oamenilor le-au dorit mereu a le auzi: «Am găsit pe Mesia». Astfel, Sfântul Andrei a devenit primul evanghelist al lui Hristos, cel dintâi vestitor al venirii în trup a Mântuitorului. Și noi, cei botezați în numele lui Hristos, suntem chemați să vestim Adevărul altora, dar de multe ori îl păstrăm doar pentru noi, ne temem să îl mărturisim sau chiar îl ascundem”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a vorbit despre ospitalitatea de care Sfântul Apostol Andrei s-a bucurat în Sciția Minor: „Nicăieri nu au fost Apostolii primiți cu atâta dragoste, bucurie și sete după adevăr. Strămoșii noștri erau însetați după adevăr și de aceea l-au primit pe Sfântul Andrei. Când au auzit, după ani buni, că Sfântul Filip a fost gata să moară chinuit, l-au chemat aici, iar el a venit și a stat 20 de ani. Iată, îl avem pe cel întâi chemat, dar și pe Sfântul Apostol Filip, al treilea chemat la apostolat”.

Pe tot parcursul zilei, credincioșii s-au închinat la racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Apostol Andrei, aflată în patrimoniul mănăstirii, a transmis TRINITAS TV.

Argeș

Credincioșii argeșeni au participat, în noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, chiriarhul a vorbit despre viața și activitatea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, și despre bucuria de a-l avea ocrotitor al tuturor românilor, se arată pe site-ul arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Buzău și Vrancea

Hramurile celor două biserici din municipiile Buzău și Focșani închinate Sfântului Apostol Andrei au adunat numeroși credincioși la sfintele slujbe săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a rostit cuvinte de învățătură despre cel dintâi chemat la slujirea apostolică și părintele creștinismului românesc.

În seara zilei de sâmbătă, 29 noiembrie, Înaltpreasfinția Sa a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din Buzău, săvârșind slujba Vecerniei cu Litie.

Credincioșii Parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din Focșani au participat duminică, 30 noiembrie, la Sfânta Liturghie oficiată de ierarhul locului, înconjurat de un sobor de clerici. În predica rostită, Arhiepiscopul Ciprian a vorbit despre semnificația duhovnicească și identitară a sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, evidențiind rolul esențial pe care acesta l-a avut în răspândirea credinței creștine pe teritoriile dintre Dunăre și Marea Neagră. Înaltpreasfinția Sa a arătat că, potrivit tradiției și mărturiilor istorice, Apostolul Andrei a propovăduit Evanghelia în Sciția Mică, în vechile cetăți grecești din Dobrogea de astăzi, contribuind la formarea primelor comunități creștine din spațiul românesc, motiv pentru care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat „Ocrotitorul României”. Totodată, ierarhul a tâlcuit pasajul evanghelic al Duminicii a 30-a după Rusalii (Luca 18, 18-27), în care Mântuitorul dialoghează cu un dregător bogat, dornic să moștenească viața veșnică, subliniind diferența dintre simpla împlinire a poruncilor, necesară pentru mântuire, și chemarea la desăvârșire, care presupune eliberarea de orice atașament față de bunurile materiale și asumarea urmării lui Hristos. Chiriarhul a precizat că adevărata libertate și pace interioară se dobândesc atunci când omul își deschide inima spre lucrarea harului, cultivând virtuțile și străduindu-se să devină „bogat în Dumnezeu”.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul diacon Andrei Chiriță a fost hirotonit în treapta de preot pe seama Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Buzău. Sărbătoarea hramului parohiei focșănene s-a încheiat cu un moment de premiere a cadrelor didactice care oferă meditații gratuite elevilor în casa praznicală a comunității parohiale. În semn de apreciere pentru implicarea lor, Părintele Arhiepiscop Ciprian le-a dăruit icoane, Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” și diploma de vrednicie „Episcopul Dionisie Romano”, cu medalie.

Galați

Potrivit unei frumoase tradiţii păstrate în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei s-a desfăşurat la Galaţi „Pelerinajul luminii - Lumina Sfântului Apostol Andrei”, ajuns anul acesta la cea de-a 23-a ediţie. Evenimentul a fost organizat de filialele gălăţene ale Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, Ligii Studenţilor, Ligii Studenţilor Străini şi Societăţii Studenţilor Medicinişti, de Clubul Studenţilor Basarabeni și Bucovineni, cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

La procesiune a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Pe o vreme cu ploaie abundentă, tinerii entuziaşti, purtând icoana celui întâi chemat dintre Apostoli, torţe şi lumânări aprinse, au plecat de la Catedrala Arhiepiscopală către capela Seminarului Teologic Ortodox din municipiu, intonând pe tot parcursul procesiunii troparele Sfântului Apostol Andrei și alte cântări bisericești. La sosirea în lăcașul de cult din incinta seminarului gălățean, studenții pelerini au fost întâmpinaţi de tinerii elevi seminariști, apoi toți au participat la slujba de mulțumire săvârșită de ierarhul Dunării de Jos, ne-a transmis părintele Rareș Bucur, consilier eparhial.

Duminică, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, și Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. În timpul slujbei, credincioșii s-au putut închina înaintea raclelor cu fragmente din moaștele Sfinților Andrei, Calinic de la Cernica, Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de la Eghina și Luca al Crimeei. La finalul slujbei, au fost premiați câștigătorii celei de a patra ediții a Crosului Andreian, o competiție sportivă care în acest an a venit în sprijinul unei fetițe depistate cu amiotrofie musculară spinală. Din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, aceasta a primit și un ajutor financiar pentru efectuarea ședințelor de recuperare.

Giurgiu

În Duminica a 30-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în vechea Catedrală Episcopală cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Giurgiu. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a arătat că Sfântul Andrei a fost cel întâi chemat la apostolat de către Mântuitorul Hristos și, la rândul său, i-a chemat pe mulți la dreapta credință printr-o bogată activitate misionară ce l-a purtat până la gurile Dunării și la malurile Mării Negre: „Nu este puțin lucru să avem un creștinism de sorginte apostolică. Este important să știm că unul dintre Apostolii Domnului, mai ales cel care a fost întâi chemat la apostolat alături de fratele său, Petru, a venit în Dobrogea și ne-a creștinat, lăsând urme concrete ale trecerii sale și hirotonind episcopi și clerici care până astăzi au transmis, prin succesiunea apostolică, harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. La finalul slujbei, ierarhul le-a oferit credincioșilor prezenți iconițe și alte daruri.