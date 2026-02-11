Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Părintele profesor Vasile Gavrilă, în conferință la Comănești

Știri
Data: 11 Feb 2026

Luni, 9 februarie, la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, Protopopiatul Moinești, a avut loc conferința intitulată „Familia creștină în era însingurării colective”, un eveniment dedicat aprofundării relațiilor interumane în contextul societății contemporane.

Invitatul special al întâlnirii a fost părintele profesor universitar dr. Vasile Gavrilă, care a vorbit despre provocările cu care se confruntă familia creștină în prezent, accentuând fenomenul însingurării și al ruperii relațiilor autentice dintre oameni. De asemenea, au fost prezentate soluții și remedii pentru salvarea și îmbunătățirea relațiilor dintre soți, dintre profesori și elevi, precum și dintre părinți și copii, subliniindu‑se rolul credinței, al comunicării și al responsabilității reciproce.

Conferința s‑a desfășurat în două sesiuni distincte. În prima parte, părintele profesor dr. Vasile Gavrilă a susținut o expunere amplă pe tema familiei creștine și a provocărilor generate de însingurarea tot mai accentuată a societății actuale. A doua sesiune a fost dedicată întrebărilor și dialogului cu participanții, oferind celor prezenți posibilitatea de a primi răspunsuri concrete și îndrumări duhovnicești aplicate situațiilor din viața de zi cu zi.

 

