Părintele profesor Vasile Gavrilă, în conferință la Comănești

Luni, 9 februarie, la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, Protopopiatul Moinești, a avut loc conferința intitulată „Familia creștină în era însingurării colective”, un eveniment dedicat aprofundării relațiilor interumane în contextul societății contemporane.

Invitatul special al întâlnirii a fost părintele profesor universitar dr. Vasile Gavrilă, care a vorbit despre provocările cu care se confruntă familia creștină în prezent, accentuând fenomenul însingurării și al ruperii relațiilor autentice dintre oameni. De asemenea, au fost prezentate soluții și remedii pentru salvarea și îmbunătățirea relațiilor dintre soți, dintre profesori și elevi, precum și dintre părinți și copii, subliniindu‑se rolul credinței, al comunicării și al responsabilității reciproce.

Conferința s‑a desfășurat în două sesiuni distincte. În prima parte, părintele profesor dr. Vasile Gavrilă a susținut o expunere amplă pe tema familiei creștine și a provocărilor generate de însingurarea tot mai accentuată a societății actuale. A doua sesiune a fost dedicată întrebărilor și dialogului cu participanții, oferind celor prezenți posibilitatea de a primi răspunsuri concrete și îndrumări duhovnicești aplicate situațiilor din viața de zi cu zi.