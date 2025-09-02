Parohia Pleașa, aproape de copii la început de an școlar

Peste 100 de copii de la Școala Gimnazială „Mihai Vodă” din comuna prahoveană Bucov au primit zilele trecute, chiar înainte de începerea noului an școlar, ghiozdane complet echipate cu rechizite. Darurile au fost oferite de Parohia Pleașa, prin grija părintelui paroh Marius Gheorghe, cu sprijinul enoriașilor și al oamenilor de bine din comunitate. Beneficiarii au fost înscriși la biserică, iar ghiozdanele au ajuns la elevi din satele Pleașa, Colonie Pleașa și 1 Mai, proveniți din familii numeroase sau aflate în dificultate. Acțiunea a devenit deja o tradiție la nivelul parohiei, fiind desfășurată neîntrerupt din anul 2017.

„Este al nouălea an în care, cu ajutorul lui Dumnezeu și al credin­cioșilor, reușim să le dăruim copiilor ghiozdane pline cu rechizite. Știm cât de greu este pentru unele familii să facă față cheltuielilor la început de școală, iar noi ne dorim ca micuții să pornească în noul an cu bucurie și încredere. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibil acest gest frumos”, a declarat părintele paroh Marius Gheorghe.

Copiii au primit darurile cu emoție și recunoștință, iar părinții s-au arătat impresionați de sprijinul venit din partea parohiei. Campania se înscrie în rândul ­numeroaselor acțiuni filantro­-pice derulate la nivelul comuni­­tă­­­ții din Pleașa ce au ca scop susținerea familiilor aflate în dificultate și cultivarea solidarității.