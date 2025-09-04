Biserica Ortodoxă Română l‑a pomenit miercuri, 3 septembrie, pe Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei. Ierarhul martir a fost pomenit și în biserica închinată lui din Galați, la Sfânta
Parohia Popești din judeţul Ilfov îşi va sărbători luni hramul
Parohia Popeşti, Protopopiatul Ilfov Sud, îşi va sărbători hramul luni, 8 septembrie, la praznicul Naşterii Maicii Domnului. Cu acest prilej, parohia a pregătit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un program liturgic şi cultural deosebit, care va debuta duminică seara, când, începând cu ora 16:30, un sobor de slujitori va oficia slujba Vecerniei cu Litie. În continuare, artista Maria Coman va susţine un concert de muzică bizantină.
Programul sărbătorii va culmina cu săvârşirea Utreniei şi a Sfintei Liturghii luni, 8 septembrie, de un sobor însemnat de preoţi şi diaconi, sub protia părintelui protoiereu Ioan Bondar de la Protopopiatul Ilfov Sud, începând cu ora 8:30.
Parohia Popești este situată în orașul Popești‑Leordeni, str. Viilor nr. 68, judeţul Ilfov.