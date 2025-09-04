Parohia Popești din judeţul Ilfov îşi va sărbători luni hramul

Parohia Popeşti, Protopopiatul Ilfov Sud, îşi va sărbători hramul luni, 8 septembrie, la praznicul Naşterii Maicii Domnului. Cu acest prilej, parohia a pregătit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un program liturgic şi cultural deosebit, care va debuta duminică seara, când, începând cu ora 16:30, un sobor de slujitori va oficia slujba Vecerniei cu Litie. În continuare, artista Maria Coman va susţine un concert de muzică bizantină.

Programul sărbătorii va culmina cu săvârşirea Utreniei şi a Sfintei Liturghii luni, 8 septembrie, de un sobor însemnat de preoţi şi diaconi, sub protia părintelui protoiereu Ioan Bondar de la Protopopiatul Ilfov Sud, începând cu ora 8:30.

Parohia Popești este situată în orașul Popești‑Leordeni, str. Viilor nr. 68, judeţul Ilfov.