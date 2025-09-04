Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Parohia Popești din judeţul Ilfov îşi va sărbători luni hramul

Știri
Un articol de: Diac. Vasile Robert Nechifor - 04 Septembrie 2025

Parohia Popeşti, Protopopiatul Ilfov Sud, îşi va sărbători hramul luni, 8 septembrie, la praznicul Naşterii Maicii Domnului. Cu acest prilej, parohia a pregătit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un program liturgic şi cultural deosebit, care va debuta duminică seara, când, începând cu ora 16:30, un sobor de slujitori va oficia slujba Vecerniei cu Litie. În continuare, artista Maria Coman va susţine un concert de muzică bizantină.

Programul sărbătorii va culmina cu săvârşirea Utreniei şi a Sfintei Liturghii luni, 8 septembrie, de un sobor însemnat de preoţi şi diaconi, sub protia părintelui protoiereu Ioan Bondar de la Protopopiatul Ilfov Sud, începând cu ora 8:30.

Parohia Popești este situată în orașul Popești‑Leordeni, str. Viilor nr. 68, judeţul Ilfov.

 

