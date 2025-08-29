Parohia „Sfântul Ioan”‑Piață din Bucureşti şi‑a sărbătorit ocrotitorul

Parohia „Sfântul Ioan”‑Piață din Protopopiatul Sector 3 Capitală şi‑a sărbătorit sfântul ocrotitor, vineri, 29 august, la praznicul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Cu acest prilej, în mijlocul credincioşilor a poposit Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal.

Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica închinată Botezătorului Ioan din centrul Bucureștilor, aproape de Piața Unirii, înconjurat de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele paroh Anatolii Scurtu, părintele paroh Gheorghe Zaharia de la Parohia „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis patriarhal; părintele paroh Emil‑Nedelea Cărămizaru de la Parohia „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Bucureşti, precum şi alţi preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Preasfinţia Sa a vorbit celor prezenţi despre rânduiala specială prin care Biserica îl cinsteşte pe Sfântul Ioan Botezătorul la 29 august, zi marcată prin post.

„Sărbătoarea de astăzi este marcată prin post și rugăciune în amintirea personalității ascetice a Sfântului Ioan Botezătorul, dar și a morții lui nedrepte. Această sărbătoare este o zi de întristare și de pocăință, în care nu se face nici o dezlegare la mâncare de dulce. Iar această rânduială are o semnificație deosebită. Postul din ziua pomenirii morții Sfântului Ioan Botezătorul nu se referă numai la întristarea produsă de uciderea sa, deoarece foarte mulți martiri sunt pomeniți de Biserică fără ca ziua lor de pomenire să fie totdeauna zi de post. În ziua pomenirii Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, postul are și scopul de a ne aminti faptul că neînfrânarea sau nepostirea de la patimile trupești intră în conflict cu dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu şi poate duce chiar la uciderea unor oameni nevinovați. Evanghelia ne arată că firea păcătoasă a lui Irod, la care s‑au adăugat îmbuibarea şi provocarea dansului Salomeei, au transformat pornirea lui pătimașă în pornire ucigașă. Cu alte cuvinte, în cazul morții Sfântului Ioan Botezătorul, postul este rânduit de Biserică pentru a ne arăta că îmbuibarea de hrană și de băutură, precum și neînfrânarea de la patimi a lui Irod și a Irodiadei au dus la moartea Dreptului și Sfântului Ioan Botezătorul, trimisul lui Dumnezeu ca să cheme pe oameni la pocăință și să mărturisească dumnezeirea lui Iisus Hristos”, a spus ierarhul.

Totodată, Episcopul‑vicar patriarhal a vorbit despre sfârşitul pământesc al Botezătorului Domnului ca model care anticipează jertfa miilor de martiri care vor plăti preţul suprem pentru mărturisirea lui Hristos.

„Sfântul Ioan Botezătorul suferă moarte fizică întrucât cere oamenilor păcătoși și răi să‑și îndrepte viața. El plătește cu prețul vieții sale pământești propovăduirea pocăinței, a sfințeniei și a dreptății, într‑o lume a păcatului. Sfântul Ioan Botezătorul este simbol anticipat al pătimirii martirilor și misionarilor creștini, până în zilele noastre, ponegriți, prigoniți sau uciși pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Însă, pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul este și un moment de speranță, întrucât cei care au murit pentru credința lor în Hristos, pentru Evanghelie, pentru dreptate și sfințenie, deși aparent au fost biruiți de către prigonitorii lor, în realitate ei au devenit biruitori, pentru că în ei Duhul Sfânt a biruit asupra duhului lumii păcătoase. De aceea, sfinții martiri sau mucenici sunt numiți în Ortodoxie: buni, biruitori mucenici”, a spus Preasfinţia Sa.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită şi o slujbă de pomenire pentru ctitorii, slujitorii, ostenitorii şi credincioşii bisericii trecuţi la Domnul.