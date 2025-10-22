Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va sosi vineri în România

Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 22 Octombrie 2025

Evenimentul mult așteptat al sfințirii picturii Catedralei Naționale va fi prezidat duminică, 26 octombrie 2025, de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi în capitala României timp de cinci zile, fiind a 11‑a vizită efectuată în această demnitate în țara noastră, ce va debuta vineri, 24 octombrie, când Sanctitatea Sa va sosi pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. În continuare, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se va deplasa la Catedrala Patriarhală din București unde, în jurul orei 12:30, va fi săvârșită o slujbă de Te Deum, urmată de cuvântul de bun-venit al Întâistătătorului Bisericii noastre și de cuvântul de răspuns al Sanctității Sale.

Pe parcursul celor cinci zile petrecute în capitala țării noastre, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, va participa la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului; la hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale; la o ședință solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și la alte evenimente culturale și diplomatice. 

 

