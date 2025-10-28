Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, primiți la Guvernul României

După primirea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Cotroceni de către președintele României, Nicușor Dan, cei doi Întâistătători au fost primiți la Palatul Victoria, astăzi, 28 octombrie, de către Ilie Bolojan, prim‑ministrul României.

Cei doi Patriarhi au fost întâmpinați în Sala „Muntenia” a Guvernului României de către Ilie Bolojan, prim‑ministrul României. Cu această ocazie, șeful guvernului l‑a felicitat pe Preafericitul Părinte Daniel pentru finalizarea acestui mare proiect al Ortodoxiei românești - Catedrala Națională.

„Am fost onorat să îi întâmpin astăzi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă, Patriarh Ecumenic, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. A fost o mare bucurie creștinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toții martori ai ceremoniei de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Prieten al poporului român și bun cunoscător al realităților din țara noastră, Sanctitatea Sa Bartolomeu, în calitate de Patriarh, ne‑a vizitat țara de 11 ori. I‑am transmis calde mulțumiri pentru că poartă în rugăciune și binecuvântări România. Am folosit prilejul întâlnirii noastre pentru a‑mi exprima recunoștința față de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioșilor națiunii noastre. Catedrala Națională este nu doar un loc de regăsire, unitate și binecuvântare pentru credincioșii din România, dar și un reper al valorilor noastre spirituale. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a spus prim‑ministrul României.

Totodată, Patriarhul Ecumenic a rostit un frumos cuvânt, arătând dragostea față de poporul român, demonstrată în acest sejur de cinci zile pe plaiurile românești.

„Vizita aici, la Guvernul României, nu poate să fie decât cea mai frumoasă încheiere, concluzie, după o perioadă de cinci zile pe care le‑am petrecut aici, în mijlocul poporului român foarte ospitalier și primitor. Primirea și toate ceremoniile au fost extraordinare, bine organizate, darurile au fost nenumărate, ne‑au copleșit și toate au avut ca motivație în spate respectul și dragostea Preafericirii Sale față de Biserica‑mamă, de Patriarhia de Constantinopol”, a spus Patriarhul Ecumenic.

La finalul vizitei, Patriarhul României a rostit un cuvânt de mulțumire premierului Ilie Bolojan pentru primirea călduroasă la Palatul Victoria, subliniind totodată cele mai importante aspecte legate de cele 13 vizite ale Sanctității Sale Bartolomeu în România, două dintre ele fiind oficiate pe vremea când era Mitropolit al Filadelfiei.

După vizita la Palatul Victoria, Patriarhul României și delegația Bisericii noastre i‑au condus pe Patriarhul Bartolomeu și pe ceilalți însoțitori ai Patriarhiei Ecumenice la Aeroportul Internațional „Henry Coandă”. Astfel, Patriarhul Ecumenic încheie cele cinci zile petrecute în București, fiind și a 11‑a vizită din România de când este Patriarh Ecumenic. În toată această perioadă, Patriarhul Ecumenic a oficiat sfințirea picturii Catedralei Naționale din Capitală și a săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului istoric „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” al Catedralei Patriarhale. De asemenea, a luat parte la mai multe evenimente culturale și diplomatice.