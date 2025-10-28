Vizita Patriarhului Ecumenic în România a ajuns la final

La finalul celor cinci zile petrecute în țara noastră cu prilejul evenimentului istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și‑a încheiat vizita la București. Acesta a fost condus astă‑seară, 28 octombrie, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A fost cea de‑a 11‑a vizită a Sanctității Sale Bartolomeu efectuată în România în demnitatea de Patriarh Ecumenic.

Cei doi Întâistătători au sfințit duminică, 26 octombrie, veșmântul iconografic al Catedralei Mântuirii Neamului, într‑un moment ce a încununat manifestările prilejuite de Anul Centenar al Patriarhiei Române. Dincolo de alte evenimente la care a luat parte pe parcursul vizitei Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a săvârșit luni, 27 octombrie, alături de Părintele Patriarh Daniel, Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și a participat astăzi, 28 octombrie, la ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.