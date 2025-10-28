Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vizita Patriarhului Ecumenic în România a ajuns la final

Vizita Patriarhului Ecumenic în România a ajuns la final

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 28 Octombrie 2025

La finalul celor cinci zile petrecute în țara noastră cu prilejul evenimentului istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și‑a încheiat vizita la București. Acesta a fost condus astă‑seară, 28 octombrie, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A fost cea de‑a 11‑a vizită a Sanctității Sale Bartolomeu efectuată în România în demnitatea de Patriarh Ecumenic.

Cei doi Întâistătători au sfințit duminică, 26 octombrie, veșmântul iconografic al Catedralei Mântuirii Neamului, într‑un moment ce a încununat manifestările prilejuite de Anul Centenar al Patriarhiei Române. Dincolo de alte evenimente la care a luat parte pe parcursul vizitei Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a săvârșit luni, 27 octombrie, alături de Părintele Patriarh Daniel, Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și a participat astăzi, 28 octombrie, la ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

 

Citeşte mai multe despre:   Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic  -   Aeroportul Henri Coandă  -   Patriarhul Daniel
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Lansare de proiect la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași Știri
    Lansare de proiect la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași

    Joi, 23 octombrie, la paraclisul Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, a avut loc confe­rința de presă dedicată lansării proiectului transfrontalier „Drumul Istoriei și Tradițiilor: Iași–Soroca”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027.

    28 Oct, 2025
  • Premii pentru 150 de copii și tineri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului Știri
    Premii pentru 150 de copii și tineri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în perioada iulie-octombrie 2025, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-a desfă­șurat concursul catehetic „Viața și activitatea Episcopului Melchisedec Ștefănescu: relevanță și semnificații pentru tinerii de azi”. Activitatea a făcut parte din proiectul socio-cultural „Tradiție, credință și cultură: contribuția Episcopului Melchisedec Ștefănescu la edificarea patrimoniului cultural și spiritual al României moderne”, implementat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.

    28 Oct, 2025
TOP 6 Știri