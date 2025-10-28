Ședință solemnă a Sfântului Sinod la Palatul Patriarhiei

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezenți în Capitală cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, s‑au reunit astăzi, 28 octombrie, în ședință solemnă în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul festiv s‑a bucurat de prezența Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și a membrilor delegației constantinopolitane.

Ședința a fost deschisă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a adresat un cuvânt de bun‑venit participanților, și în special Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic .

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod, a prezentat albumul intitulat „Pelerin în România. Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarhul Ecumenic”, apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, în anul 2025, în limbile română, greacă și engleză.

„Fiecare vizită a Sanctității Sale în România reprezintă o pagină scrisă cu litere de aur în istoria Bisericii Ortodoxe Române, ilustrând nu doar momente solemne și evenimente oficiale, ci și legătura profundă de comuniune spirituală dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română. Albumul, tipărit în 280 de pagini în condiții grafice deosebite la Tipografia cărților bisericești, sub egida editurii «Cuvântul Vieții», surprinde atât solemnitatea ceremoniilor, cât și momentele de apropiere sufletească, întâlnirile cu clerul, credincioșii și autoritățile, reflectând respectul reciproc și fraternitatea care au marcat aceste vizite. Fiecare pagină este bogat ilustrată, alternând imagini alb‑negru și color, documente și programe, creând o mărturie vizuală și documentară a prezenței constante și binefăcătoare a Sanctității Sale Bartolomeu I în România și păstrând vii amintirile și învățăturile acestor întâlniri în memoria comunității ortodoxe românești”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

La finalul expunerii, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, i‑a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru acest volum de aleasă valoare duhovnicească și pentru contribuția constantă la întărirea comuniunii frățești dintre Biserici, subliniind totodată rolul esențial al Bisericii în viața creștinului contemporan și arătând că numai prin legătura vie cu Hristos și prin participarea la viața eclezială omul își poate desăvârși viața în lumina iubirii lui Hristos.

„Această Sfântă Tradiție este stâlpul și temelia, slava, lauda și izvorul cel pururea hrănitor al neprihănitei noastre credințe. Toate în Biserică sunt primite de la Dumnezeu, de la Sfinții Apostoli și de la Sfinții Părinți. Nu există nici un aspect al Bisericii, de la cel mai mare până la cel mai mic, care să fie străin sau în afara Sfintei noastre Tradiții. Toate sunt rânduite, susținute, întreținute, înnoite, înmulțite și transmise din neam în neam de‑a lungul istoriei prin aceasta. Este taina cea mai mare și mai presus de fire cum, în vremuri, locuri, împrejurări și generații diferite, și prin felurite mijloace, se transmite adevărul credinței în Hristos nevătămat. Biserica este locul unde credința, rugăciunea și faptele bune se întâlnesc, unde sufletul găsește lumină și mângâiere, iar comunitatea se sprijină pe iubire și frăție. Mulțumim cu adâncă recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântare și pentru acest volum de mare folos duhovnicesc, care ne ajută să păstrăm și să înțelegem mai bine comoara credinței noastre străbune. Prin acest dar, suntem călăuziți pe calea înțelepciunii și a virtuţii creștine. Fiecare pagină ne îndeamnă să aprofundăm rugăciunea, smerenia și iubirea față de aproapele nostru. Volumul acesta este o mărturie vie a continuității tradiției sfinte, transmisă cu credință din generație în generație”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat cele două volume dedicate Anului Centenar al Patriarhiei Române, intitulate: „Patriarhii României - 100 de ani. Evocări omagiale”, volum apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, în anul 2025, în limbile română și engleză; și „Unitate națională, demnitate eclezială. Patriarhia Română - 100 de ani de activitate în viața poporului român”, volum apărut, de asemenea, la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, în limbile română și engleză.

„Lansarea acestor volume, bogate în conținut și dedicate evenimentului sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, ne arată încă o dată puterea uimitoare a cuvântului, capabil să transmită printr‑un simplu contact vizual tomuri întregi de istorie, de istoria dogmelor sau a credinței. De aceea, încă din timpul păstoririi sale la Iași, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a îndemnat ca pentru creștinul și cititorul grăbit din ziua de astăzi, răpit de grijile cotidiene, să fie alcătuite cărți cu multe imagini, cu bogată iconografie. În contextul sărbătorilor din aceste zile, putem privi aceste trei volume ca pe trei registre de pictură zugrăvite pe catapeteasma sufletului românesc. Primul volum ilustrează un veac de patriarhat, de biruințe și prigoane, de răstigniri și învieri. Al doilea ne vorbește despre cei șase Patriarhi eroi, îngeri ai Bisericii noastre naționale, care, înainte de a fi aleși de Sfântul Sinod, au fost întâi aleși de Hristos, Marele Păstor al sufletelor. Cel de‑al treilea volum redă, mai presus de cuvinte, prin intermediul imaginilor, dragostea frățească, sinceră și caldă a Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, față de poporul român”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și‑a exprimat recunoștința față de Sanctitatea Sa pentru prezența în România cu prilejul hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, pentru sfințirea mozaicurilor Catedralei Naționale și pentru canonizarea celor patru sfinți cuvioși români athoniți de către Patriarhia Ecumenică, în contextul aniversării unui secol de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și a 140 de ani de la acordarea Autocefaliei.

„Mulțumim din inimă Sanctității Voastre pentru frumoasele aprecieri pe care ni le‑ați adresat și pentru amintirile plăcute pe care le‑ați păstrat în suflet ca urmare a întâlnirii cu majoritatea Patriarhilor României și pentru aprecierile privind evlavia poporului român. Dorim să mulțumim Sanctității Voastre pentru modul în care aveți grijă de românii ortodocși din Turcia, din Constantinopol și din alte părți ale țării, ceea ce reprezintă o mare încurajare pentru comunitatea ortodoxă română din Constantinopol, unde, de altfel, Sanctitatea Voastră a oferit un lăcaș liturgic comunității ortodoxe românești din Istanbul, vechea biserică ortodoxă «Sfânta Muceniță Paraschevi». Aceasta a arătat că Biserica Patriarhiei Ecumenice, care a trecut prin multe greutăți de‑a lungul istoriei, înțelege mai bine Bisericile Ortodoxe surori, care mărturisesc credința ortodoxă în diferite situații dificile. Pentru toate acestea, mulțumim încă o dată, în mod deosebit, pentru cele patru proclamări a patru cuvioși părinți români athoniți sau aghioriți: Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, Sfântul Cuvios Nifon Prodromitul, Sfântul Cuvios Nectarie de la Prodromu. Fără Sanctitatea Voastră, această mare lucrare pentru sfinții isihaşti de origine română nu ar fi fost posibilă. Mulțumim, de asemenea, Înaltpreasfințiților Părinți Mitropoliți Emanuel și Atenagora, care au făcut parte din Sinodul Patriarhiei Ecumenice atunci când acești cuvioși athoniți‑isihaşti au fost proclamați sfinți. Aceste evenimente au adus o mare bucurie credincioșilor noștri, mai ales în Anul Centenar al Patriarhiei Române De asemenea, i‑am pictat în noua catedrală, în partea dreaptă, pe stâlpii care au rămas încă nepictați, aproape de Părintele Stăniloae și Părintele Sofian. Această bucurie a sfinților aghioriți se alătură sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care a fost ieri, și a Sfântului Iachint de la Vicina, precum și a Sfintei Teofana Basarab, pe care îi sărbătorim astăzi, care cu toții au fost mari isihaşti pentru întreaga Ortodoxie”, a subliniat Patriarhul României.