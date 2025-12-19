Patru coruri reunite în colind la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Corul cântăreților bisericești din judeţul Braşov, Corul Parohiei Cristian I din judeţul Braşov, Corul studenților Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și Corul „Sfânta Maria” al familiilor preoțești din județul Brașov au susținut joi, 18 decembrie, un concert de colinde în Catedrala Mitropolitană.

La evenimentul intitulat „Răsărit‑a lumii Lumina” au participat Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, cadre didactice universitare, consilieri eparhiali, protopopi, slujitori ai lăcașului de cult, studenți și credincioși. Coriștii au fost dirijați de pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, iar catedrala a fost aproape neîncăpătoare pentru credincioșii veniți să asculte și să se bucure de acest concert de colinde susţinut în memoria lui Vasile Dobre, tatăl pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, mutat la Domnul în 14 decembrie 2025, sprijinitor de seamă al acestui proiect cultural, informează Mitropolia Ardealului.

Primul cor care a colindat în Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost cel al cântăreților bisericești din judeţul Braşov care au încheiat un curs de formare profesională în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. A urmat Corul Parohiei Cristian I care a interpretat armonios colinde alese special pentru acest moment.

În cuvântul de binecuvântare și de felicitare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a subliniat unicitatea acestei seri de colinde devenită tradiție la Sibiu.

„V‑am urmărit de când aţi venit prima dată să colindaţi şi m‑a impresionat, de la început, ideea de a încerca să adunăm şi să oferim familiilor de preoţi posibilitatea de a se întruni şi de a ajunge la unison în colind. Aţi cântat excelent, aţi ales nişte lucrări foarte pretenţioase şi vreau să vă felicit. Mulţumesc preoţilor şi tuturor pentru eforturile lor şi vreau să cred că, într‑adevăr, în Braşov există o unitate în slujirea lui Dumnezeu. (...) Studenţii teologi vor ajunge în parohii şi acolo vor înfiinţa şi vor coordona şi această lucrare de cântare în comunitate. Vă felicităm şi vă binecuvântăm, iar în scurta vacanţă pe care o aveţi acum de sfintele sărbători să vă bucuraţi împreună cu familiile voaste şi, evident, în comunităţile în care veţi merge. Faceţi‑vă simţită prezenţa în comunităţi, pentru că vocea pe care o aveţi nu este un dar personal, ci un talant primit de la Dumnezeu ca să‑l înmulţiţi în Biserica lui Hristos”, a spus ierarhul.

Tinerilor teologi sibieni li s‑a adăugat la concertul de colinde soprana Sara Pascu, studentă în anul II la Academia de Muzică din Cluj.

„Ceea ce ascultaţi dumneavoastră acum este rodul multor repetiţii şi al multor ceasuri de trudă, drept care merită atenţia şi aprecierea noastră”, a spus pr. lect. univ. dr. Vasile Sorin Dobre.

Corul „Sfânta Maria” al familiilor preoțești din județul Brașov a arătat unitatea şi comuniunea în slujirea lui Dumnezeu, vestind împreună Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos.

La final, cele patru coruri și credincioșii prezenți au interpretat împreună colindul „Trei păstori” şi au primit daruri de la Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.