Pelerini din toată țara la Mănăstirea Secu, de hramul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Credincioși din toată țara au participat astăzi, 29 august 2025, la hramul istoric al Mănăstirii Secu, închinat Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea a fost încununată de Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Macarie, Mitropolitul Nairobiului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi.

Pelerini din județul Neamț, dar și din alte zone ale țării au venit la străvechea vatră monahală pentru a se bucura de comuniunea rugăciunii și a cere mijlocirea Sfântului Ioan Botezătorul.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Macarie a rostit un cuvânt de învățătură, adresându-se celor prezenți despre chemarea fiecărui creștin la mărturisirea Evangheliei:

„Fiecare dintre noi, în calitate de creștini ortodocși, cu harul Duhului Sfânt, am primit mesajul Evangheliei. Suntem chemați ca, prin modul și căile proprii fiecăruia, să-L purtăm pe Hristos în viața noastră, să-L păstrăm nu doar pentru noi, ci să dăm mai departe cuvântul și mesajul Evangheliei și celorlalți. Dacă nu vom face aceasta noi înșine, riscăm să pierdem cuvântul și mesajul Evangheliei.

Când am început această lucrare, cu harul lui Dumnezeu, nu am crezut că voi rămâne în Africa atâția ani. Aveam alte visuri în viața mea: doream să devin muzicolog. Am avut talent în acest sens și îmi doream să fiu dirijor de orchestră. La 20 de ani am mers în Anglia, pentru a studia la unul dintre cele mai renumite colegii de muzică din Londra. Acolo căutam un părinte duhovnicesc pentru a mă spovedi, iar cei din preajma mea mi-au spus că există un stareț rus, venit din Sfântul Munte Athos. M-au dus la el, iar părintele m-a întrebat: «De ce ai venit aici?» I-am răspuns: «Am venit în Anglia pentru a deveni muzician». Atunci el mi-a spus: «Dumnezeu are un alt drum pentru tine»”.

Pe tot parcursul zilei, credincioșii s-au închinat la moaștele Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, așezate spre cinstire la agheasmatarul din curtea mănăstirii.

În cadrul slujbei, protosinghelul Damaschin Avărăjiței, ostenitor al obștii monahale, a fost hirotesit întru arhimandrit.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare, amintind îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul:

„Plecați, iubiți credincioși, cu un mare cuvânt pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a rostit în timpul vieții sale. Arătând cu mâna spre Domnul Hristos, el a spus: «Se cuvine ca eu să mă micșorez, iar El, Hristos, să crească».

Mare este acest cuvânt! Biserica îl socotește drept un îndemn care devine mod de viață: pentru cei care trăiesc în mănăstire, pentru cei care trăiesc în familie și pentru cei care lucrează în societate.

Acest cuvânt ne arată că, în relația dintre noi, se cuvine ca eu să mă micșorez și tu să crești. El înseamnă strădania de a nu căuta locul întâi în viață, ci de a primi cu smerenie locul al doilea - lucru atât de important atât în viața de familie, cât și în viața monahală.

Totodată, acest cuvânt ne descoperă relația noastră cu Dumnezeu: «Se cuvine ca eu să mă micșorez, iar Domnul Dumnezeu să crească în mine». Aceasta este, de fapt, ceea ce Însuși Hristos a spus: «Fără Mine nu puteți face nimic».”

Programul liturgic a continuat după-amiază cu slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Varlaam și a Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Râmnicului.

Mâine dimineață, 30 august, va fi oficiată Sfânta Liturghie, urmată de pomenirea ctitorilor mănăstirii.

Scurt istoric

Mănăstirea Secu este una dintre cele mai vechi vetre de spiritualitate ortodoxă din Moldova, cu aproape 500 de ani de existență. În jurul anului 1500, pe valea Pârâului Secu, câțiva sihaștri au întemeiat un mic schit, iar în 1530 ieroschimonahul Zosima, de la Mănăstirea Neamț, a ridicat aici Schitul lui Zosima.

În secolul al XVII-lea, vornicul Nestor Ureche, tatăl cronicarului Grigore Ureche, și soția sa, Mitrofana, au ridicat actuala mănăstire fortificată, în formă de cetate dreptunghiulară, având în centru biserica mare cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”.

Astăzi, Mănăstirea Secu rămâne un loc de rugăciune, lumină și adăpost sufletesc pentru pelerinii care îi trec pragul, păstrând vie tradiția duhovnicească moștenită din veac.