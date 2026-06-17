Peste 300 de elevi olimpici au fost premiaţi la Sibiu

Peste 300 de elevi de la școlile și liceele din județul Sibiu care au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Olimpiadei de Religie și la alte două concursuri au primit premii din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Festivitatea de premiere a avut loc astăzi, 17 iunie, în capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu”. Au fost premiaţi elevii care au obţinut rezultate foarte bune la Olimpiada Judeţeană de Religie, la Concursul Naţional Catehetic „Familia‑binecuvântare a lui Dumnezeu”, organizat de Patriarhia Română, şi la Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească”, informează Mitropolia Ardealului.

La eveniment au fost prezenți inspectorul de învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, dr. Sorin Joantă, inspectorul școlar pentru Religie din județul Sibiu, prof. Gabriela Frățilă, consilieri eparhiali, preoți, profesori şi părinţi.

În cuvântul de binecuvântare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i‑a felicitat pe elevi pentru dragostea lor față de valorile spirituale ale Bisericii străbune și pentru interesul crescut față de disciplina Religie.

„Sunteţi roadele familiilor noastre, sunteţi viitorii studenţi şi viitorul ţării noastre şi al Bisericii noastre. Toţi meritaţi premiul I pentru că v‑aţi apropiat cu inima voastră curată, cu sufletul vostru neîntinat, de cunoştinţele religioase şi de educaţia moral‑religioasă a Bisericii noastre pe care trebuie să o urmărim, pentru că nu este suficient numai să cunoaştem cine este Dumnezeu, ce rol avem în relaţia cu Dumnezeu, ci trebuie să le împlinim pe toate, adică să fim plăcuţi lui Dumnezeu. (...) Să vă bucuraţi pentru că aţi fost aleşi să participaţi la o astfel de competiţie. Să vă bucuraţi acum gradual în funcţie de modul în care v‑aţi exprimat cunoştinţele şi, mai presus de toate, dragostea faţă de Dumnezeu, în ceea ce aţi scris voi”, a spus ierarhul.

Binecuvântare şi apreciere

Un cuvânt de mulțumire a fost adresat Înaltpreasfinției Sale de domnul dr. Sorin Joantă, inspectorul de învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, în numele preoților, cadrelor didactice, părinților și copiilor implicați în aceste olimpiade și concursuri.

„Toate aceste trei concursuri încercăm să le promovăm cât se poate de bine în Arhiepiscopia Sibiului în fiecare an. După ce Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a binecuvântat elevii în ziua concursului, iată că am ajuns la momentul festiv al răsplătirii eforturilor lor, iar cei care sunt foarte buni dintre cei buni să primească un dar care să le rămână în biblioteca lor pentru a le aduce aminte că au participat când au fost elevi la olimpiadă, pentru a le aduce aminte că au fost olimpici în tinereţea lor”, a spus dr. Sorin Joantă.

Elevii au primit din partea ierarhului cărți și diplome şi au fost binecuvântaţi pentru rezultate foarte bune obţinute la cele trei concursuri menţionate.