Peste 500 de participanți la Întâlnirea anuală a tinerilor din protopopiatele ieșene

Departamentul Misiune pentru Tineret, în colaborare cu Protopopiatele Iași I, Iași II și Iași III, a organizat sâmbătă, 9 mai, cea de‑a zecea ediție a Întâlnirii anuale a tinerilor din protopopiatele ieșene, eveniment la care au participat peste 500 de tineri. În zorii zilei a fost oficiată Sfânta Liturghie, după care au avut loc o conferință pe tema propusă, sesiuni de dialog pe grupe de aproximativ 20 de persoane și sesiunea de concluzii.

Slujba a fost săvârșită de părinții protopopi, responsabilii de tineret și părinții moderatori, sub protia părintelui arhim. Nicodim Petre, consilier al Sectorului de misiune. Tinerii au dat răspunsurile la strană și, cu binecuvântarea duhovnicului, s‑au împărtășit cu Sfintele Taine.

Invitatul acestei ediții a fost părintele profesor Constantin Necula. Acesta a fost alături de tineri și la ITO 2017, când le‑a vorbit despre tema „Tânărul în căutarea libertății”, dar și la ITOM 2023, prilej cu care participanții au aflat ce presupune arta de a dărui și care sunt binefacerile generozității. Fiind un bun prieten al tinerilor, părintele nu a refuzat niciodată o invitație atunci când timpul i‑a permis să fie alături de ei sau, mai bine spus, și‑a făcut timp chiar și atunci când programul său nu era tocmai pregătit pentru aceasta.

După cuvântul de început și dialogul cu părintele Necula, tinerii, ajutați de moderatori, au încercat să își însușească câteva repere ale prieteniei adevărate. Aceștia au discutat atât despre modele din viața de zi cu zi, cât și despre exemple de prietenii și relații întâlnite în parabolele biblice. Sesiunea de concluzii a avut loc tot pe grupe, fiecare dintre tinerii participanți având ocazia să enunțe un gând cu care a rămas și o idee pe care o va pune în practică de acum înainte atunci când vine vorba despre o nouă relație.

Sesiunile de lucru au fost găzduite de Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” din Iași.