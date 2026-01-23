Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Peste 63.000 de persoane sprijinite în Arhiepiscopia Tomisului

Peste 63.000 de persoane sprijinite în Arhiepiscopia Tomisului

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 23 Ianuarie 2026

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, la Constanța s‑au desfășurat recent lucrările anuale ale Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului. În cadrul întâlnirii au fost prezentate în mod special activitățile filantropice și serviciile sociale derulate pe parcursul anului 2025 în întreaga eparhie.

Evenimentul a început la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, unde Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie a oficiat o slujbă de Te Deum, mulțumind lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra clerului și credincioșilor din eparhia de la malul mării. Lucrările propriu‑zise ale Adunării eparhiale s‑au desfășurat ulterior în biblioteca Centrului eparhial.

Potrivit raportului prezentat, peste 63.000 de persoane aflate în dificultate au beneficiat de serviciile sociale ale eparhiei în cursul anului ce a trecut. Această asistență constantă este oferită prin intermediul celor 32 de centre și așezăminte care funcționează activ în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului.

Evaluând bilanțul misiunii din anul precedent, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a subliniat importanța proiectelor desfășurate în anul precedent: „Avem ziua de bilanț, de trecere în revistă a tuturor realizărilor din anul trecut. Cu adevărat, 2025 a fost plin de realizări. Am continuat activitatea pastorală, misionară, socială, economică. Am pus baze la noi biserici, mănăstiri și schituri. Și iată, am înmulțit binefacerile față de semenii noștri. Această zi de bilanț este și o zi de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate câte ne‑a dat. Să‑i mulțumim lui Dumnezeu că ne‑a ajutat să ajungem în noul an 2026. Lăsăm anul 2025 în urmă, dar îl lăsăm cu niște realizări frumoase”.

Privind cu speranță spre perspectivele noului an, chiriarhul a adresat un cuvânt de binecuvântare și îndemn la rugăciune pentru toți credincioșii eparhiei: „Anul acesta să fie mai bogat, mai plin de bucurii duhovnicești, de daruri duhovnicești, de jertfe, de fapte de credință, de împliniri frumoase în rândul slujitorilor și credincioșilor noștri. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne fie și mai darnic, mai milostiv, mai ajutător și purtător de grijă. Să ne dea nouă mai mare har și credință în anul acesta 2026 și toți să ne sârguim să fim mai buni, mai rugători, mai credincioși și să sporim în starea de trezvie care ni‑l ține pe Dumnezeu în sufletele noastre”.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului  -   Adunare eparhiala  -   Arhiepiscopia Tomisului
