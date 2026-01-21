Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca la Roman

Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 21 Ianuarie 2026

În ziua de prăznuire a Sfântului Eftimie cel Mare, marți, 20 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman a fost oficiată Sfânta Liturghie de către soborul preoților și diaconilor slujitori ai istoricului lăcaș de închinare mușatin. Tot cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca.

În cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Catedrala Arhiepiscopală din Roman, soborul preoților au înălțat rugăciuni de pomenire pentru Arhiepiscopul Eftimie Luca (1914‑2014), care a împlinit chemarea de ierarh al Bisericii pe scaunul vlădicesc de la Roman, împlinind pe rând demnitatea de Arhiereu-vicar, de Episcop și apoi de Arhiepiscop între anii 1972-2014.

După Sfânta Liturghie, soborul preoților a săvârșit slujba Parastasului sub protia Preasfințitului Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a credincioșilor romașcani și a unui grup de elevi de la Școala Generală „Mușatinii”, însoțiți de monahia Dionisia Șchiopu, director educațional al Fundației „Episcop Melchisedec” Roman.

La finalul slujbei de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a evocat personalitatea vlădicăi Eftimie „cel Bun”, care a marcat timpul său prin activitatea derulată în cei 42 de ani de slujire ca ierarh al Bisericii, anunțând totodată faptul că în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, la data de 20 ianuarie, va fi organizată anual la catedrala din Roman pomenirea tuturor ierarhilor care au păstorit pe scaunul vlădicesc de la Roman de‑a lungul celor 600 de ani de existență.

După cuvântul ierarhului, toți cei prezenți în catedrală, în sunet de clopot și cântări sfinte, s‑au deplasat la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca, aflat în latura de nord‑est a Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, unde au oficiat slujba Trisaghionului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic „Diaconia”. 

