Pomenirea Patriarhului Teoctist la Suceava

Vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist a fost pomenit sâmbătă, 7 februarie, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Slujba de pomenire pentru cel care a păstorit timp de 21 de ani Biserica Ortodoxă din România a fost în paraclisul care adăpostește moaștele întregi ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, sub protia arhim. Iustin Taban, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi.

La final, arhim. Iustin Taban, consilier juridic la Sectorul juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei din cadrul Centrului eparhial Suceava, a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat personalitatea Preafericitului Părinte Teoctist, aducând în atenție cele mai importante repere din biografia sa și subliniind jertfa și dragostea care au stat la baza realizărilor și împlinirilor poporului nostru și lucrarea vrednicului păstor în ogorul Bisericii lui Hristos. De asemenea, a fost punctat faptul că demnitatea patriarhală nu înseamnă putere, ci asumarea unei uriașe poveri duhovnicești, în care păstorul ajunge să poarte în propria inimă suferințele întregii Biserici.