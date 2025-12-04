Pomenirea Regelui Mihai al României la Mănăstirea Antim

Cu ocazia împlinirii a opt ani de la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai I al României, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu și membri ai Familiei Regale au vizitat astăzi, 4 decembrie, Mănăstirea Antim din Capitală. La sfârșitul turului așezământului monahal a fost oficiată slujba Parastasului întru pomenirea Regelui Mihai al României și a Reginei Ana de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de clerici ai așezământului monahal bucureștean.

Membrii Familiei Regale a României au fost întâmpinați astăzi la Mănăstirea Antim din Capitală de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Au vizitat Biblioteca Sfântului Sinod, unde părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii, le‑a prezentat basoreliefurile cu chipurile Regelui Carol I, Reginei Elisabeta, în partea stângă a holului central, iar în parte dreaptă pe cele ale Regelui Ferdinand și Reginei Maria. A urmat turul Bibliotecii Sfântului Sinod care adăpostește peste 200.000 de lucrări, decorată cu diferite picturi ce înfățișează atât evenimente biblice, cât și momente istorice din viața Bisericii Ortodoxe Române. Familia Regală a putut admira cele 6 gramate ale întronizării Patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, prima fiind din anul 1925, cu numele Patriarhului Miron Cristea. Majestatea Sa Margareta a admirat numeroase documente semnate de tatăl său, Regele Mihai.

După vizita Bibliotecii Sfântului Sinod, oaspeții împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul au intrat în biserica Mănăstirii Antim pentru a participa la slujba Parastasului în memoria Regelui Mihai. Slujba a fost săvârșită de Preasfinția Sa împreună cu părintele arhimandrit Chiril Lovin, părintele arhimandrit Antipa Burghelea și părintele arhid. Dumitru Ojog.

După săvârșirea slujbei, Preasfinția Sa a amintit de sprijinul pe care Familia Regală a României l‑a oferit de‑a lungul timpului lăcașurilor de cult ortodoxe românești.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, am săvârșit slujba pentru odihna sufletelor robilor lui Dumnezeu Regele Mihai al României și Regina Ana, la împlinirea a 8 ani de la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai. Este un moment deosebit pentru fiecare dintre noi, pentru a reflecta la personalitatea de o verticalitate exemplară și de o credință demnă de urmat a Regelui Mihai, care s‑a remarcat și printr‑o demnitate cu totul excepțională. Alegerea de către Familia Regală ca această pomenire să se facă la Mănăstirea Antim are o semnificație deosebită, fiindcă sunt cunoscute legăturile apropiate pe care Familia Regală a României, de la întemeierea ei și până astăzi, le‑a avut și le are cu mănăstirile ortodoxe din țara noastră. Amintim că primul rege al României, Carol I, s‑a preocupat de refacerea mai multor monumente de istorie și artă bisericească din țara noastră, printre care și câteva mănăstiri. Amintim două ctitorii voievodale mărețe: Mănăstirea «Sfinții Trei Ierarhi» din Iași și Mănăstirea Curtea de Argeș. Atât de impresionat a fost de frumusețea acestor mănăstiri și de rolul pe care ele l‑au jucat în istoria spiritualității românești, încât Regele Carol I a ales Mănăstirea de la Curtea de Argeș să fie necropolă regală, așteptând învierea cea de obște, atât el, cât și Regina Elisabeta, și urmașul său, Regele Ferdinand I și Regina Maria, de la a cărei naștere am sărbătorit în acest an împlinirea a 150 de ani. Dumnezeu a rânduit ca urmașii lor să își găsească locul de odihnă în Catedrala Arhiepiscopală nouă pentru a se împlini dorința celui care a ctitorit din nou Curtea de Argeș, ca Familia Regală să se odihnească la umbra acestei mănăstiri. Adeseori, regii României au poposit la mănăstiri unde au găsit atmosfera care le‑a adus pacea lăuntrică și dragostea. Atașamentul regilor României s‑a manifestat în multe locuri prin donații, pe care Familia Regală le‑a făcut lăcașurilor de cult mănăstirești”, a pus Episcopul‑vicar patriarhal.

Ierarhul a prezentat istoricul Mănăstirii Antim și moștenirea duhovnicească și monahală care se regăsește in istoria Familiei Regale: „La Mănăstirea Antim există o vie amintire a faptului că Regina Elena, mama Regelui Mihai, în 1944, a donat banii pentru refacerea turlelor acestei frumoase ctitorii a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești, afectate de cutremurul din 1940. Sprijinul Reginei‑mame Elena, care a donat din bani personali o sumă care a asigurat ridicarea acestor două turle, a însemnat un lucru foarte important. În periplul pe care Majestatea Sa Margareta și Principele Radu l‑au făcut în Biblioteca Sfântului Sinod s‑au prezentat multe documente și fotografii ce vorbesc despre legăturile Familiei Regale cu lumea monahală din țara noastră. Este foarte important de subliniat că în Familia Regală a României s‑a născut și o vocație monahală autentică în persoana Principesei Ileana a României, devenită în anul 1961 monahia Alexandra, fiica cea mică a Regelui Ferdinand I, mătușa Regelui Mihai I, care a fost o mărturisitoare a credinței ortodoxe pe continentul american, o mărturie a autenticității trăirii monahale și o provocare pentru mulți americani de alte confesiuni care, prin intermediul mănăstirii întemeiate de ea, au cunoscut frumusețile Ortodoxiei. Nu întâmplător, în ultimii ani de viață, Regele Mihai și Regina Ana s‑au apropiat tot mai mult de această atmosferă monahală, cunoscut fiind faptul că grijile familiei au fost purtate de mai mulți ani de către călugărițe ortodoxe trimise din țară care, pe lângă treburile casei ce trebuiau împlinite, au creat și o atmosferă de mănăstire, citind acatiste, Psaltirea, cu momente de rugăciune la care participau Regele Mihai și Regina Ana”.

La final, Familia Regală a împărțit daruri tuturor celor prezenți în memoria Regelui Mihai al României.