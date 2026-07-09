Pomenirea victimelor regimului totalitar comunist la Bălți

Data: 09 Iulie 2026

La împlinirea a 77 de ani de la cel de‑al doilea val al deportărilor staliniste din Basarabia (5-6 iulie 1949), Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscop ales al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, a săvârșit, în noaptea de 5 spre 6 iulie, la Bălți, slujba Parastasului pentru victimele regimului totalitar comunist.

Slujba a avut loc în fața Gării feroviare din Bălți, lângă monumentul dedicat celor deportați în Siberia și Kazahstan, în prezența unui sobor de preoți, a numeroși credincioși, a reprezentanților autorităților locale, ai Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova și ai urmașilor victimelor deportărilor. Participanții au ținut lumânări aprinse, în semn de rugăciune și cinstire pentru cei care au suferit deportări, foamete organizată și represiuni politice.

În cuvântul său, ierarhul a subliniat datoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia de a păstra vie memoria acestor suferințe și de a transmite generațiilor viitoare adevărul istoric. Totodată, Alexandru Postica și Nicolae Uncuță au evocat drama deportărilor și importanța cultivării memoriei colective.

Cu acest prilej, cei doi au primit Ordinul „Crucea Bălțeană”, cea mai înaltă distincție acordată mirenilor de Episcopia de Bălți, pentru promovarea adevărului istoric și apărarea valorilor dreptății, libertății, demnității și unității naționale.

Comemorarea s‑a înscris în seria manifestărilor dedicate victimelor regimului sovietic, amintind drama zecilor de mii de basarabeni deportați între anii 1940 și 1953 în Siberia și Kazahstan.