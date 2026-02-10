Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune în paraclisul Casei „Sfântul Ștefan cel Mare” din Alba Iulia

Un articol de: Oana Rusu - 10 Feb 2026

În Duminica a 34‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 8 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Paraclisul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, situat la etajul Casei „Sfântul Ștefan cel Mare”, din apropierea Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. Lăcașul de cult a fost sfințit la 15 noiembrie 2018.

Potrivit Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul a vorbit despre milostivirea lui Dumnezeu și despre bucuria întoarcerii omului păcătos la Tatăl ceresc: „Precum Îl numește Sfântul Apostol Pavel, Bunul Dumnezeu este «Părintele îndurărilor», ca Unul Care are multă milă și nemăsurată iubire față de omul păcătos, creat după chipul slavei Sale dumnezeiești. Cunoscând slăbiciunea și fragilitatea firii umane, Dumnezeu este gata să‑l primească pe cel ce vine la El exprimându‑și căința pentru păcatele comise. Tatăl ceresc Se bucură de întoarcerea fiului risipitor pe care îl reașază în har și îi oferă sărutul iertării”.

 

