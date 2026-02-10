Popas de rugăciune în paraclisul Casei „Sfântul Ștefan cel Mare” din Alba Iulia

În Duminica a 34‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 8 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Paraclisul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, situat la etajul Casei „Sfântul Ștefan cel Mare”, din apropierea Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. Lăcașul de cult a fost sfințit la 15 noiembrie 2018.

Potrivit Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ierarhul a vorbit despre milostivirea lui Dumnezeu și despre bucuria întoarcerii omului păcătos la Tatăl ceresc: „Precum Îl numește Sfântul Apostol Pavel, Bunul Dumnezeu este «Părintele îndurărilor», ca Unul Care are multă milă și nemăsurată iubire față de omul păcătos, creat după chipul slavei Sale dumnezeiești. Cunoscând slăbiciunea și fragilitatea firii umane, Dumnezeu este gata să‑l primească pe cel ce vine la El exprimându‑și căința pentru păcatele comise. Tatăl ceresc Se bucură de întoarcerea fiului risipitor pe care îl reașază în har și îi oferă sărutul iertării”.