x
×

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Data: 25 Martie 2026

În după amiaza zilei de 23 martie, începând cu ora 16:00, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman credincioșii au participat la slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Împreună cu ierarhul s-au aflat în rugăciune arhimandritul Pimen Costea, vicar eparhial, arhimandritul Andrei Ioniță precum și numeroși alți slujitori.

În cuvântul adresat credincioșilor, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat să se pregătească pentru marea sărbătoare a creștinătății urmând îndemnurile Părinților Bisericii, care au scris pagini de neuitare în care au așezat trăirea autentică a cuvântului Evangheliei și mărturisirea propriei nevoințe duhovnicești.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către membri ai Corului „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

 

