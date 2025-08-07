Popas de rugăciune la Catedrala Episcopală din Slobozia

Numeroși credincioși din municipiul Slobozia, județul Ialomița, și din localitățile învecinate s‑au adunat în rugăciune miercuri la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din oraș, pentru a cinsti cu evlavie praznicul Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte părinții consilieri eparhiali Florin Ionescu, Marius Gabriel Purcărea și Andrei Cornel Petre, alături de preoții slujitori ai Catedralei Episcopale, arhidiaconi și diaconi, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a explicat semnificația sărbătorii, evidențiind că minunea de pe Muntele Tabor, petrecută înaintea Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului, a fost o descoperire a dumnezeirii lui Hristos către Apostolii Săi: Petru, Iacov și Ioan, pentru a‑i întări în credință și a le arăta că Cel ce va fi răstignit este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, i‑a îndemnat pe credincioși să‑și pună nădejdea în rugăciunile Maicii Domnului, pentru a putea să se bucure de lumina și pacea lui Hristos, asemenea Apostolilor de pe Muntele Tabor.

Răspunsurile liturgice au fost date de studenți și elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, dirijați de studentul Cristian Andrei Brateș.