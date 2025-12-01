Popas de rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit duminică, 30 noiembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în prezența unui număr mare de credincioși.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârșit hirotonia întru preot a diaconului Dumitru Radu Octavian, pe seama Parohiei Ștefănești, Protoieria Târgu Cărbunești, şi întru diacon a teologului Nicolae David Cîrcel, pe seama Parohiei Lupoaia, Protoieria Târgu Jiu Nord, județul Gorj.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a tâlcuit Pilda dregătorului bogat și păzirea poruncilor (Luca 18, 18-27). Ierarhul nostru a subliniat că Mântuitorul îl cheamă pe dregător să treacă dincolo de simpla împlinire exterioară a Legii și să intre pe calea dăruirii totale: „Hristos arată limpede că împlinirea poruncilor este doar începutul. Viața veșnică nu se câștigă doar cu o moralitate exterioară, ci prin iubire lucrătoare, prin milostenie, prin dezlipirea de cele trecătoare. Domnul nu condamnă bogăția în sine, ci atașamentul robitor față de ea. Bogatul din Evanghelie se afla într‑o stare de robie: bogăția pe care o strânsese devenise pentru el o povară. Trebuia să o păzească, să o înmulțească, să o chivernisească, iar grija aceasta îi ținea inima legată de pământ. De aceea Mântuitorul rostește acele cuvinte atât de aspre și totuși pline de adevăr: «Cât de greu vor intra cei ce au averi în Împărăţia lui Dumnezeu! Mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în Împărăţia lui Dumnezeu» (Luca 18, 24‑25). Aceste cuvinte nu sunt doar pentru bogat, ci pentru noi toți. Credința este darul lui Dumnezeu; iubirea este darul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul încheie: «Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu» (Luca 18, 27). Trebuie să biruim acele puteri care ne îndepărtează de Dumnezeu: egoismul, lăcomia, neliniștea după averi, grija excesivă pentru cele materiale. Să ne deschidem inima către milostenie, bunătate și jertfă”.

În continuare, ierarhul a vorbit și despre sărbătoarea sfinţilor prăznuiţi duminică: „Astăzi îl cinstim și pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat, ocrotitorul poporului român. Acest mare apostol L‑a urmat pe Mântuitorul Hristos în toată viața Sa pământească, s‑a învrednicit să primească Duhul Sfânt la Cincizecime, apoi a plecat la propovăduire până la strămoșii noștri daco‑romani. El rămâne rugător și mijlocitor pentru noi la tronul Preasfintei Treimi, împreună cu ceilalți sfinți ai neamului nostru. Alături de el, îl prăznuim și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, păstor luminat, mărturisitor și apărător al credinței strămoșești. Și el a ascultat glasul lui Dumnezeu, a primit harul Duhului Sfânt și s‑a învrednicit de cununa Împărăției cerurilor”.