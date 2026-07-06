Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Popas de rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Marius Mircia - 06 Iulie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 5 iulie, la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de teologul Bogdan Mureșan.

La momentul predicii, chiriarhul a tâlcuit pericopa evanghelică despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei (Matei 8, 28‑34; 9, 1).

Referindu‑se la întâlnirea Domnului cu cei doi demonizați, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că răul recunoaște puterea dumnezeiască a lui Hristos, iar demonii mărturisesc cine este El înaintea oamenilor. Minunea eliberării celor doi oameni demonstrează că Hristos este biruitor asupra tuturor puterilor întunericului. În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a îndemnat credincioșii să rămână statornici în credință și să prețuiască mai presus de orice sufletul și comuniunea cu Dumnezeu, arătând că adevărata siguranță și pace se găsesc doar în Hristos, Care biruiește orice furtună și orice putere a răului.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Mitropolitană din Timișoara  -   Ioan, Mitropolitul Banatului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri