Popas de rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 5 iulie, la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de teologul Bogdan Mureșan.

La momentul predicii, chiriarhul a tâlcuit pericopa evanghelică despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei (Matei 8, 28‑34; 9, 1).

Referindu‑se la întâlnirea Domnului cu cei doi demonizați, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că răul recunoaște puterea dumnezeiască a lui Hristos, iar demonii mărturisesc cine este El înaintea oamenilor. Minunea eliberării celor doi oameni demonstrează că Hristos este biruitor asupra tuturor puterilor întunericului. În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a îndemnat credincioșii să rămână statornici în credință și să prețuiască mai presus de orice sufletul și comuniunea cu Dumnezeu, arătând că adevărata siguranță și pace se găsesc doar în Hristos, Care biruiește orice furtună și orice putere a răului.