Popas de rugăciune la Mănăstirea Jiana din Mehedinți

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Arhid. Nicolae Marin - 12 August 2025

În Duminica a 9‑a după Rusalii, credincioșii din preajma Mănăstirii Jiana, județul Mehedinți, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, primind în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. Ierarhul a săvârșit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Din sobor au făcut parte părintele protos. Augustin Dragomir, starețul mănăstirii; părintele Antonie Olarean, consilier eparhial; și părintele Vasile Ghițan, protoiereu al Protopopiatului Vânju Mare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfântul Mucenic Gheorghe” al Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin.

Părintele stareț a îndemnat credincioșii să rămână ancorați în Biserică și să privească neîncetat spre Hristos, Care aduce pace și mângâiere sufletelor, încheind cu mulțumiri adresate Preasfințitului Părinte Nicodim pentru dragostea și purtarea de grijă față de mănăstire.

În continuare, a avut loc hirotesia întru arhimandrit a părintelui stareț Augustin, moment de bucurie pentru credincioșii prezenți.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim a subliniat valoarea rugăciunii monahale: „Mănăstirile sunt faruri de lumină și izvoare de rugăciune pentru întreaga lume. În ele, slujbele se înalță zi și noapte ca o jertfă de laudă adusă lui Dumnezeu. Rugăciunile monahilor nu sunt doar pentru mântuirea lor, ci pentru pacea și binele tuturor. Aici se păstrează vie flacăra credinței și se revarsă har peste cei ce vin cu inimă curată”.

 

