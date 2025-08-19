Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la Mănăstirea „Sfântul Ilie”-Paltinul

Știri
Data: 19 August 2025

Obștea monahală de la Mănăstirea „Sfântul Ilie”-Paltinul, județul Argeș, aflată pe Transfăgărășan la cota 1.200, a primit duminică, 17 august, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul rostit, ierarhul a tâlcuit textul Evangheliei din această duminică, amintind de încrederea pe care trebuie să o avem atunci când ne rugăm că Dumnezeu o să împlinească cererile noastre. Chiriarhul a vorbit și despre complexitatea lucrărilor care s‑au desfășurat în timp la Mănăstirea „Sfântul Ilie” de pe Transfăgărășan, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Biserica, cu hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Acoperământul Maicii Domnului”, s‑a ridicat pe Transfăgărășan între anii 1994 și 2015. La îndemnul ierarhului și prin contribuția directă a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, întregul ansamblu monahal a fost gândit ca un popas duhovnicesc pentru toți turiștii care merg pe traseul ce leagă Ardealul de partea sudică a României. Biserica a fost construită spre pomenirea lucrătorilor care au murit construind Transfăgărășanul.

 

