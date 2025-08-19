Popas de rugăciune la Mănăstirea „Sfântul Ilie”-Paltinul

Data: 19 August 2025

Obștea monahală de la Mănăstirea „Sfântul Ilie”-Paltinul, județul Argeș, aflată pe Transfăgărășan la cota 1.200, a primit duminică, 17 august, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul rostit, ierarhul a tâlcuit textul Evangheliei din această duminică, amintind de încrederea pe care trebuie să o avem atunci când ne rugăm că Dumnezeu o să împlinească cererile noastre. Chiriarhul a vorbit și despre complexitatea lucrărilor care s‑au desfășurat în timp la Mănăstirea „Sfântul Ilie” de pe Transfăgărășan, conform arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Biserica, cu hramurile „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Acoperământul Maicii Domnului”, s‑a ridicat pe Transfăgărășan între anii 1994 și 2015. La îndemnul ierarhului și prin contribuția directă a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, întregul ansamblu monahal a fost gândit ca un popas duhovnicesc pentru toți turiștii care merg pe traseul ce leagă Ardealul de partea sudică a României. Biserica a fost construită spre pomenirea lucrătorilor care au murit construind Transfăgărășanul.