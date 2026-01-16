Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la Paraclisul episcopal din Cahul

Știri
Un articol de: Silviu Dascălu - 16 Ianuarie 2026

Miercuri, 14 ianuarie 2025, de praznicul împărătesc al Tăierii împrejur cea după trup a Domnului și în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, conform calendarului neîndreptat, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Paraclisul „Învierea Domnului” de la Centrul eparhial din municipiul Cahul.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat însemnătatea teologică a Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, sărbătoare ce ne descoperă, într-o formă smerită, taina ascultării desăvârșite a Fiului lui Dumnezeu față de rânduiala Legii Vechi, cea stabilită de Dumnezeu cu Patriarhul Avraam, dar și începutul lucrării mântuitoare, care va culmina cu Patimile și Învierea Domnului Hristos, pentru neamul omenesc.

La final, ierarhul i-a felicitat pe toți cei care prăznuiesc ziua onomastică și a arătat credincioșilor felul în care Dumnezeu dăruiește mult har oamenilor aleși, care se roagă, țin rânduiala și săvârșesc faptele milei creștine. Cu prilejul Anului Nou civil pe stil vechi, Preasfinția Sa s-a rugat pentru ca Dumnezeu să ne ocrotească țara și să ne dăruiască conducători înțelepți, statornici și demni.

 

