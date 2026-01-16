Popas de rugăciune la Paraclisul episcopal din Cahul

Miercuri, 14 ianuarie 2025, de praznicul împărătesc al Tăierii împrejur cea după trup a Domnului și în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, conform calendarului neîndreptat, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Paraclisul „Învierea Domnului” de la Centrul eparhial din municipiul Cahul.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a explicat însemnătatea teologică a Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, sărbătoare ce ne descoperă, într-o formă smerită, taina ascultării desăvârșite a Fiului lui Dumnezeu față de rânduiala Legii Vechi, cea stabilită de Dumnezeu cu Patriarhul Avraam, dar și începutul lucrării mântuitoare, care va culmina cu Patimile și Învierea Domnului Hristos, pentru neamul omenesc.

La final, ierarhul i-a felicitat pe toți cei care prăznuiesc ziua onomastică și a arătat credincioșilor felul în care Dumnezeu dăruiește mult har oamenilor aleși, care se roagă, țin rânduiala și săvârșesc faptele milei creștine. Cu prilejul Anului Nou civil pe stil vechi, Preasfinția Sa s-a rugat pentru ca Dumnezeu să ne ocrotească țara și să ne dăruiască conducători înțelepți, statornici și demni.