Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la un schit din Argeș

Popas de rugăciune la un schit din Argeș

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 17 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 16 noiembrie, la schitul din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a vorbit celor prezenți despre însemnătatea acestei duminici dedicată Pildei samarineanului milostiv. A subliniat că bunătatea și milostenia sunt semnele cele mai curate ale lucrării lui Dumnezeu în om.

Noul schit din satul Oești Pământeni a fost construit pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului din 2002.  În 2005 a început construcția unui  arhondaric  care a fost desăvârșit în perioada anilor 2016‑2018.  Noua clădire a fost numită Casa Scriitorului, având destinație de reședință chiriarhală.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului  -   Schitul Sfântul Ierarh Nifon din Oești-Pământeni
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Hirotonii la Catedrala Episcopală din Slobozia Știri
    Hirotonii la Catedrala Episcopală din Slobozia

    La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 16 noiembrie, de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un

    17 Noi, 2025
  • „Crosul andreian” la Galați Știri
    „Crosul andreian” la Galați

    Credincioșii din municipiul Galați au participat duminică, 16 noiembrie, la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în Catedrala Arhiepiscopală din oraș.

    17 Noi, 2025
TOP 6 Știri