Popas de rugăciune la un schit din Argeș

Data: 17 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat duminică, 16 noiembrie, la schitul din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a vorbit celor prezenți despre însemnătatea acestei duminici dedicată Pildei samarineanului milostiv. A subliniat că bunătatea și milostenia sunt semnele cele mai curate ale lucrării lui Dumnezeu în om.

Noul schit din satul Oești Pământeni a fost construit pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului din 2002. În 2005 a început construcția unui arhondaric care a fost desăvârșit în perioada anilor 2016‑2018. Noua clădire a fost numită Casa Scriitorului, având destinație de reședință chiriarhală.