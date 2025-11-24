Popas de rugăciune la un schit din județul Argeș

Data: 24 Noiembrie 2025

În Duminica a 26‑a după Rusalii, 23 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Cu această ocazie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

Ierarhul a vorbit celor prezenți despre însemnătatea acestei duminici, arătând că Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (Luca 12, 16-21) a fost așezată a se citi în această perioadă a Postului Nașterii Domnului pentru a ne schimba modul de a viețui, oferindu‑ne binecuvântarea de a ne îmbogăți duhovnicește prin împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.