Popas de rugăciune și binecuvântare la o parohie din Dâmbovița

Data: 13 Octombrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, s‑a aflat duminică, 12 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Întâmpinarea Domnului” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița, județul Dâmbovița, unde a săvârșit slujba de sfințire a bisericii.

După sfințirea bisericii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori. Alături de numeroși credincioși, la acest eveniment au luat parte și elevi din localitate.

Părintele dr. Ionuț Adrian Ghibanu, vicar eparhial, a dat citire Actului de sfințire, apoi părintele Iulian Toma Rainea, protopopul Protoieriei Pucioasa, a rostit cuvântul de bun‑venit, iar părintele paroh Ciprian Popescu a mulțumit Înaltpreasfinției Sale și tuturor celor care au sprijinit reabilitarea acestui sfânt lăcaș.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nifon a evidențiat, în cuvântul său, faptul că „sfințirea bisericii este mărturia puternică și vie a fidelității comunității parohiale față de dreapta credință, dar și a rodniciei vieții duhovnicești a credincioșilor, aprofundată misionar prin solidaritate și comuniune”.

„Lăcașul de cult, sfințit de chiriarh, devine puntea tainică între pământ și cer, precum și între timpul trecător și veșnicia Creatorului, marcând în mod binecuvântat spațiul, ca manifestare a intensității bucuriei comuniunii sfinte dintre credincioși și Dumnezeu, prin mijlocirea sfinților Săi”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Chiriarhul a acordat rangul de iconom stavrofor pr. paroh Ciprian Popescu și Diploma eparhială de recunoștință lui Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița; prof. Ion Dicu, primarul comunei Pietroșița; pictorului Magda Augustina Cârciumaru și lui Dumitru Opincă, epitropul parohiei.

La eveniment au luat parte și autorități naționale, județene și locale, iar răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc „Valachia Christiana”.

Biserica parohială a fost ridicată între anii 1876 și 1877, prin contribuţia hagiului Atanasie Stere şi a locuitorilor din satul Dealu Frumos, având formă de cruce cu fundație de piatră. Deteriorată de‑a lungul timpului, a fost reabilitată între anii 2009 și 2025, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.