Popas de rugăciune și slujire arhierească la Mănăstirea Antim din Capitală

În Sfânta şi Marea Joi, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia a fost săvârşită și la Mănăstirea Antim din București de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. Joia Mare are o rânduială liturgică specială, pentru că în această zi Mântuitorul Hristos, la Cina cea de Taină, a înfiinţat Taina Sfintei Euharistii. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare a fost unită cu Vecernia aferentă următoarei zile, Sfânta și Marea Vineri, iar în cadrul ei a fost scos şi sfinţit un Agneţ din care se va pregăti Sfânta Cuminecătură pentru împărtăşirea bolnavilor și a copiilor în timpul anului bisericesc în afara Sfintei Liturghii.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a prezentat învățăturile duhovnicești ale Evangheliei care s‑a citit la Sfânta Liturghie.

„Evanghelia de astăzi ne prezintă o mulțime de taine mai presus de mintea noastră, iar Biserica ne învață prin anumite cântări, atunci când cinstim taina zămislirii lui Hristos de la Duhul Sfânt, taina nașterii Lui în Betleem mai presus de mintea omenească și așa mai departe, ca mai degrabă să iubim și noi tăcerea decât să diminuăm slava tainei respective cu rațiunea noastră, cu gândirea noastră, cu cuvintele noastre puține și limitate, incapabile să exprime întreaga taină care s‑a săvârșit pentru noi. Dar totuși trebuie să reținem câteva aspecte din Evanghelia de astăzi care ne vorbește și despre ungerea Mântuitorului cu mir de mare preț în casa lui Simon Leprosul de către o femeie păcătoasă. Spre deosebire de ungerea din casa surorilor Marta și Maria, care a avut loc tot în localitatea Betania după învierea fratelui lor, Lazăr, iată că acum o femeie păcătoasă vine, face același gest și spală picioarele Mântuitorului cu lacrimile pocăinței ei. Și la una, și la cealaltă, Iuda a reproșat că mirul acesta, dacă s‑ar fi vândut, s‑ar fi câștigat 300 de dinari prin care s‑ar fi putut face mult ajutor săracilor. Dar evangheliștii ne spun că nu la săraci se gândea Iuda, ci fiind vistiernicul grupului celor 12 Apostoli, el ținea punga și uneori fura din ceea ce se punea în ea. Iată că cel care prețuise mirul vărsat în mod profetic pentru înmormântarea Mântuitorului, de 300 de dinari, Îl vinde pe Mântuitorul pentru 30 de arginți. Vedem în tot parcursul Evangheliei cât de păcătoasă, cât de decăzută este firea umană, care, iată, este trădătoare, deși Iuda s‑a bucurat de dragostea Mântuitorului și a fost martor la atâtea minuni și a ascultat atâtea cuvântări din gura Învățătorului ceresc”, a spus Preasfinția Sa.

Momentul central al evenimentelor pomenite în această zi este instituirea tainei Sfintei Euharistii.

„Punctul culminant este instituirea Sfintei Liturghii la Cina cea de Taină, în foișorul din Ierusalim. Apostolul Pavel ne vorbește despre acel moment al instituirii Sfintei Euharistii, atrăgându‑ne atenția că atunci când ne pregătim să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului trebuie să trecem printr‑un adânc proces al conștiinței noastre, printr‑o proprie judecată, ca să nu fim judecați de Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune că mulți care nu s‑au cercetat pe sine înșiși, după ce au primit cu nevrednicie Trupul și Sângele Mântuitorului, s‑au îmbolnăvit, iar unii au și murit. De aceea, iubiți credincioși, să nu uităm cuvintele acestea: dacă ne‑am judeca pe noi înșine, nu am mai fi judecați. Judecata aceasta a conștiinței o mărturisim în fața preotului duhovnic, ca prin el să luăm de la Hristos iertare și în felul acesta să ne apropiem de Pâine și să gustăm din Potir”, a explicat ierarhul.