Popas de slujire și rugăciune la Hodoş‑Bodrog

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hodoş‑Bodrog, județul Arad, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi și diaconi din care au făcut parte: protos. Grigorie Timiș, starețul mănăstirii; arhim. dr. Teofan Mada, exarhul mănăstirilor; arhim. Nestor Iovan; protos. dr. Iustin Popovici, consilier eparhial; pr. Bogdan‑Gheorghe Noghiu, consilier eparhial; pr. prof. dr. Ioan Tulcan și protos. lect dr. Nicolae Tang, cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad; pr. conf. dr. Mihai Brie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea; pr. lect. dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, precum şi alţi părinți de la parohiile din vecinătate.

În cadrul cuvântului de învăţătură, intitulat ,,Maica Domnului şi Sfânta Cruce”, chiriarhul, în temeiul citirilor biblice din slujba de priveghere, a prezentat învăţătura despre Maica Domnului şi Sfânta Cruce în tradiţia mănăstirii, motivând liturgic şi doctrinar practica străveche a Drumului Crucii, care se săvârşeşte în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Hodoş‑Bodrog. Răspunsurile liturgice au fost oferite de părinții din obștea mănăstirii.

Protos. Nicolae Tang, în cuvântul de mulțumire, a amintit că Înaltpreasfinția Sa, vreme de peste patru decenii, a împodobit sărbătoarea Maicii Domnului și hramul mănăstirii prin slujire și prin cuvântul de învățătură. De asemenea, a mulțumit lui Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad pentru prezență, tuturor preoților care s‑au ostenit și au slujit în aceste zile de sărbătoare la sfânta mănăstire, celor care s‑au ocupat cu împodobirea mănăstirii pentru această zi de praznic precum și tuturor pelerinilor care au venit din toate părțile Banatului să se închine la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.