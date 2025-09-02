Popasuri duhovnicești în Eparhia Dunării de Jos

La pomenirea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea istorică Măxineni din județul Brăila. În Duminica a 12‑a după Rusalii, chiriarhul locului a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Totodată, la începutul noului An bisericesc, ierarhul s‑a rugat alături de comunitatea parohială a Bisericii „Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Dionisie Exiguul” din Galați, care și‑a sărbătorit al doilea ocrotitor.

Așezată strategic la confluența râurilor Siret și Buzău, Mănăstirea Măxineni a fost ctitorită de domnitorul Matei Basarab al Ţării Româneşti în perioada 1636‑1637. Vechea biserică ridicată de domnitor, ajunsă în ruină, a fost restaurată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, iar stăreţia şi zidul de incintă au fost refăcute din temelii. La 25 septembrie 2018, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit slujba de sfințire a bisericii voievodale refăcute a mănăstirii brăilene.

În acest lăcaș, ierarhul locului, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, a oficiat vineri, 29 august, Sfânta Liturghie, în prezenţa rugătoare a evlavioşilor pelerini și credincioşi. În cuvântul de învăţătură rostit, chiriarhul a vorbit despre viaţa plină de smerenie şi sfârşitul jertfelnic al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul: „Sărbătoarea de astăzi ne descoperă, mai întâi de toate, pe cel mai mare om născut pe pământ care a îmbrăcat întru totul demnitatea smereniei, devenind și primul îndrumător al nostru, al tuturor, prin taina pocăinței, prin păstrarea darului botezului și mai ales prin urmarea învățăturii Domnului”.

În continuare, în biserica voievodală a fost săvârşită slujba Parastasului pentru odihna sufletului Mitropolitului Antonie Plămădeală, trecut la cele veșnice chiar în această zi, precum şi pentru binefăcătorii aşezământului monahal: voievozi, ctitori, egumeni, monahi și ostenitori. Spre evlavia și bucuria duhovnicească a credincioşilor veniţi la slujbă, a fost adusă spre închinare, din biserica mică a mănăstirii, racla ce adăpostește părticele din moaștele sfinţilor Ioan Botezătorul, Vasile cel Mare, Ioan Casian și Constantin Brâncoveanu.

La Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Galați duminică, 31 august, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pasajul evanghelic în care sunt relatate întâlnirea și dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și un tânăr bogat (Matei 19, 16‑26). Arhiepiscopul Dunării de Jos a arătat că „tânărul plin de credinţă şi împlinitor al poruncilor vine la Domnul nostru Iisus Hristos ca la Dascălul, Învăţătorul şi Îndrumătorul spre Împărăţia lui Dumnezeu. Din tinerețe, căutarea Împărăției lui Dumnezeu este darul cel mai mare pe care îl putem avea, dar tânărul din Evanghelia de astăzi, prin pedagogia divină, mai avea şi o povară grea în lumea aceasta, anume propria bogăție. Urmarea Domnului este în sine o bogăție mare, care aduce adevărata bogăție spirituală, cum ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur”.

În prima zi a Anului bisericesc, luni, 1 septembrie, Părintele Arhiepiscop Casian s‑a rugat la Sfânta Liturghie săvârșită în cinstea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul în biserica gălățeană ocrotită de acesta. La eveniment au participat profesori, oameni de cultură şi numeroşi credincioşi din municipiu. În cuvântul de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ale Anului nou bisericesc și despre viaţa şi activitatea Sfântului Dionisie cel Smerit, părintele erei creștine. Ierarhul i‑a invitat pe credincioși să parcurgă în această nouă perioadă de timp un drum al vederii mai clare a Domnului Hristos, al eliberării de suferinţele sufletești și trupeşti și al intensificării efortului duhovnicesc necesar în rodirea spirituală. După Sfânta Liturghie a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii, binefăcătorii și slujitorii bisericii adormiți în Domnul, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.