Prăznuirea întemeietorului Eparhiei Râmnicului

Data: 13 August 2025

„Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503 reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a mănăstirilor vâlcene, cu precădere Cozia și Bistrița, ceea ce a făcut posibilă așezarea Centrului eparhial la Râmnic”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură rostit luni, 11 august, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, întemeietorul Eparhiei Râmnicului, conform arhiepiscopiaramnicului.ro.

Cu acestă ocazie, Înaltpreasafinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, în predică, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura duhovnicească dintre Sfântul Ierarh Nifon și Sfântul Ierarh Maxim Brancovici, „ale cărei roade s‑au vădit în înființarea Academiei Domnești de la Mănăstirea Bistrița, școala la care s‑a format, între alții, și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, a cărui operă și lucrare culturală oferă o frumoasă mărturie asupra duhului isihast al acelei istorice vetre monahale”.