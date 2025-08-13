Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prăznuirea întemeietorului Eparhiei Râmnicului

Prăznuirea întemeietorului Eparhiei Râmnicului

Data: 13 August 2025

„Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503 reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a mănăstirilor vâlcene, cu precădere Cozia și Bistrița, ceea ce a făcut posibilă așezarea Centrului eparhial la Râmnic”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură rostit luni, 11 august, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, întemeietorul Eparhiei Râmnicului, conform arhiepiscopiaramnicului.ro.

Cu acestă ocazie, Înaltpreasafinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, în predică, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat legătura duhovnicească dintre Sfântul Ierarh Nifon și Sfântul Ierarh Maxim Brancovici, „ale cărei roade s‑au vădit în înființarea Academiei Domnești de la Mănăstirea Bistrița, școala la care s‑a format, între alții, și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, a cărui operă și lucrare culturală oferă o frumoasă mărturie asupra duhului isihast al acelei istorice vetre monahale”.

 

