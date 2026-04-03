Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a conferenţiat la Sibiu

În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc joi, 2 aprilie, conferința „Miniscară duhovnicească pentru tineri”, susţinută de Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, invitatul Organizaţiei Tinerilor din Sibiu.

Conferinţa a fost organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu. Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, prin implicarea Organizaţiei Tinerilor din Sibiu (OTS). Conform organizatorilor, întâlnirea ierarhului cu tinerii şi credincioşii din Sibiu a fost o adevărată „sesiune de fitness sufletesc prietenoasă”, invitatul OTS prezentând un program de antrenament duhovnicesc în șapte trepte:

• orientarea ‑ e vital să știi încotro mergi: „Nu ni se cere să fim impecabili, doar să rămânem pe drum”;

• desprinderea: un „exercițiu de libertate” în care „rupi ceea ce îți place, ca să te poți apropia de acea realitate fără patimă”;

• ascultarea: mentorat, lucru în echipă și legătura cu un părinte duhovnicesc, după o lege simplă: „Cine ascultă în tinerețe va fi ascultat mai târziu”;

• statornicia: curajul de a te ridica repetat, conștientizând că „drumul este mai important decât eșecul”;

• promptitudinea: tratarea imediată a rănilor spirituale, pentru a nu lăsa un comportament greșit să devină rutină;

• valoarea timpului: combaterea procrastinării, deoarece „timpul nu e doar ceea ce trece, ci ceea ce te formează să devii”:

• blândețea: o metodă de reglare emoțională care înseamnă „să nu mai trăiești din reacții”.

Performanţă duhovnicească

Potrivit comunicatului transmis de OTS, Preasfinţitul Părinte Benedict a oferit în cadrul dialogului cu tinerii din Sibiu cheia acestui urcuș duhovnicesc: „Nu prima dată e regula. Prima dată e dragostea, și apoi regula”. Pentru a avea performanță duhovnicească, ierarhul a recomandat tinerilor şi tuturor celor prezenţi regula celor trei „S”: străduință, stăruință, silință. De asemenea, PS Părinte Episcop Benedict a amintit că Mântuitorul Iisus Hristos este „și ținta scării și prietenul cu care urci pe scară”.

Evenimentele Organizației Tinerilor din Sibiu continuă în perioada următoare, iar tinerii cu vârste între 16 și 35 de ani sunt invitați la urcuș duhovnicesc în următoarele activităţi: Tabăra de Paști de la Mănăstirea Nicula (6‑13 aprilie) și Tabăra de primăvară de la Schitul Găbud (14‑19 aprilie).