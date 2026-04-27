Premierea olimpicilor și prăznuirea Sfintelor Femei Românce la Dunărea de Jos

Prima prăznuire a Soborului Sfintelor Femei Române în Duminica a treia după Paști, a Mironosițelor, a unit simbolic în Arhiepiscopia Dunării de Jos premierea elevilor olimpici și cinstirea jertfelniciei femeilor creștine. Vineri, 24 aprilie, la Biserica româno-elenă „Buna Vestire” din Brăila a avut loc, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, premierea elevilor care au participat la Olimpiada Națională de Religie pentru clasele de gimnaziu, iar duminică, 26 aprilie, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie la biserica din municipiul Galați ocrotită de Sfintele Femei Mironosițe.

Recompensând efortul și pregătirea deosebită, cei peste 280 de tineri care au participat la Olimpiada Națională de Religie pentru clasele de gimnaziu au fost premiați de Înaltpreasfințitul Părinte Casian și de reprezentanți ai Patriarhiei Române și ai Ministerului Educației și Cercetării, distincțiile fiind oferite atât laureaților, cât și tuturor celorlalți participanți la etapa națională. În cuvântul rostit, chiriarhul a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, voluntarilor, dar și mamelor și profesorilor copiilor participanți la olimpiadă, numindu-i pe tinerii olimpici „apostoli ai Învierii”.

Caracterizând festivitatea drept „cea mai frumoasă prefațare a începutului sărbătorii Mironosițelor Femei și a Sfintelor Femei Românce”, chiriarhul i-a îndemnat pe elevi să dedice distincțiile obținute propriilor mame, ca semn de recunoștință și prețuire.

„Olimpiada aceasta a dat prilejul ca între tinerii olimpici din toată țara să se așeze un duh comunitar. Vă rog să dedicați aceste simple acte de prețuire mamelor voastre când vă întoarceți acasă, pentru că voi sunteți adevăratul premiu. Cei din urmă sunt stâncile pe care stau cei dintâi, căci cum ar putea să fie cineva ultimul dacă nu ar fi cineva primul? Domnul nu diferențiază în ierarhii, fie ele și conjuncturale precum olimpiadele. De aceea, am ales să acordăm tuturor participanților diploma «Tinerețe și credință» și alte daruri, prin care să arătăm că toți sunt valoroși pentru comunitățile din care provin și trebuie cinstiți cum se cuvine”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Duminică, 26 aprilie, Înaltpreasfinția Sa a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Biserica „Sfântul Mucenic Antim și Sfintele Femei Mironosițe” din municipiul Galați. Aici, ierarhul a fost întâmpinat de numeroase credincioase care purtau în mâini icoane ale Sfintelor Femei Românce, recent canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Tâlcuind pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ce relatează punerea în mormânt a Domnului și venirea mironosițelor la mormântul gol, ierarhul a pus în lumină că aceste bine-vestitoare ale Învierii rămân modele de credință statornică pentru toate creștinele din toate timpurile. De asemenea, subliniind continuitatea dintre curajul mironosițelor și devotamentul credincioaselor care, acum 35 de ani, au vegheat zi și noapte cărămizile noii biserici construite, chiriarhul a așezat comunitatea sub ocrotirea unui nou hram, cel al Sfintelor Femei Românce.

„Așa precum Domnul Își zidește bisericile și îi inspiră pe slujitorii Săi, cu părintele paroh și cu un mănunchi de binecredincioase de aici, din acest «cartier fără popă», cum era numit în comunism acum 35 de ani, s-a oferit o bucată de pământ pentru edificarea acestui lăcaș de cult. Nicăieri în lume femeile n-au vegheat cărămizile, zi și noapte, ca la acest sfânt lăcaș, care de atunci a primit și hramul Sfintelor Femei Mironosițe. Astăzi, ele poartă cu cinste și demnitate, cu speranță și bucurie, împreună cu copiii lor, icoanele Sfintelor Femei Românce, sfințite astăzi pentru a intra în sufletele și casele lor, căci, de astăzi înainte, această parohie va primi și acest hram” a spus Înaltpreasfinția Sa.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, au fost sfințite 100 de icoane cu chipul celor 16 Sfinte Femei Românce și au fost oferite daruri și bucate pascale tuturor copiilor și credincioșilor prezenți.