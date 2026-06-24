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Premii pentru 50 de elevi cu media 10 ai Liceului Ortodox din Oradea

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Un articol de: Pr. Alin Sonea - 24 Iunie 2026

În Duminica a treia după Pogorârea Sfântului Duh, Duminica Sfinților Athoniți, Parohia Oradea-Nufărul a găzduit cea de-a șasea ediție a proiectului „Biserica susține performanța”, inițiativă a Episcopiei Oradiei. La Biserica „Sfântul Cuvios Ioan Iacov Hozevitul” au participat peste 200 elevi, profesori, preoți, părinți și bunici, iar în centrul manifestării s-au aflat 50 de elevi performeri ai școlii, care au încheiat anul școlar 2025–2026 cu media generală 10,00.

La finalul Sfintei Liturghii, elevii premiați au fost felicitați pentru rezultatele deosebite, iar dascălii au fost omagiați pentru apostolatul lor tăcut și statornic. Fiecare dintre cei 50 de elevi cu media 10 a primit din partea Parohiei Oradea-Nufărul diplome, cărți și bani.

Pr. paroh Călin Ioniță, protopop al Protopopiatului Oradea, a felicitat elevii, dascălii și școala, subliniind, în cuvântul său, importanța parteneriatului dintre Biserică, Școală și Familie.

 

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