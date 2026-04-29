Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri

Preoții militari din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române, reuniţi la Alba Iulia

Un articol de: Vasile Căpîlnean - 29 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent, marţi, 28 aprilie, la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, unde a participat la slujba de Te Deum săvârşită cu prilejul deschiderii oficiale a convocării anuale a preoților militari din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române, derulate la Alba Iulia în perioada 27‑30 aprilie.

Slujba a fost săvârșită de pr. Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, coordonator în cadrul Sectorului social‑filantropic din Administrația Patriarhală, Cristian Toma Lovișteanu, preot coordonator al Secției de asistență religioasă din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române, și pr. Silviu Florea, eclesiarhul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a primit din partea Statului Major al Forțelor Aeriene Române Diploma de onoare, în semn de prețuire și recunoștință. În cuvântul adresat preoților militari, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a evidențiat misiunea nobilă a clericilor militari, prilej cu care i‑a felicitat pentru activitatea exemplară depusă cu responsabilitate pe parcursul anilor.

Convocarea anuală a preoților militari din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române se desfășoară la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, prilej cu care preoții dezbat diverse aspecte cu privire la provocările și problemele organizatorice ale clerului militar. Pe parcursul acestor zile, au loc activități cultural‑omagiale, ceremonii religioase și vizite la obiective culturale din Alba Iulia.

 

