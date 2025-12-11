Prezență arhierească la comemorarea ieromonahului Calistrat Ifrim în Parohia Vad‑Iucșa

Marți, 9 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la evenimentul cultural‑duhovnicesc intitulat „Lumină și mărturie: ieromonahul Calistrat Ifrim și duhul mărturisirii ortodoxe în Centenarul Patriarhiei Române”, organizat de Parohia Vad‑Iucșa, Protopopiatul Roman, județul Neamț, în contextul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica parohială închinată Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, de către un sobor de preoți, sub protia părintelui Gheorghiescu Marin, apoi au fost înălțate rugăciuni de pomenire pentru părintele Calistrat, la împlinirea a 17 ani de la trecerea sa la Domnul.

După slujba de pomenire, în partea a doua a evenimentului, în Așezământul social‑filantropic „Ieromonah Calistrat Ifrim” a fost organizată conferința duhovnicească „Lumină și mărturie: ieromonahul Calistrat Ifrim și duhul mărturisirii ortodoxe în Centenarul Patriarhiei Române”, în contextul Anului comemorativ închinat de Patriarhia Română duhovnicilor și mărturisitorilor, activitate care a așezat în lumină personalitatea ieromonahului de vrednică pomenire Calistrat Ifrim.

În cadrul acestei activități au fost expuse de către invitați mărturii personale desprinse din întâlnirile pe care le‑au avut cu părintele Calistrat. Prezent la această activitate, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre întâlnirea providențiatoare, pe când îndeplinea misiunea de Arhiereu-vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului, cu părintele Calistrat atunci când acesta și‑a încheiat activitatea pastorală la Parohia Săcăleni‑Iucșa și a primit binecuvântarea arhierească pentru a‑și închina viața slujirii lui Dumnezeu ca ieromonah la Mănăstirea Pogleț, dar și despre diferite aspecte ale vieții sale duhovnicești.

Au fost prezentate fragmente de dialog duhovnicesc, date biografice, îndemnuri duhovnicești primite în scaunul spovedaniei, experiențe pastorale trăite de părintele Calistrat în perioada cât a fost preot celib în Parohia Săcăleni‑Iucșa (1974‑1999), crâmpeie de trăire filocalică și apoftegme culese de monahiile care se nevoiesc în Mănăstirea Pogleț în perioada cât a fost duhovnicul acestei oaze de spiritualitate din Eparhia Romanului și Bacăului (2001‑2009), dar și învățături pilduitoare din perioada în care părintele Calistrat a fost preot pensionar îmbisericit la Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Roman (1999‑2001).

Între invitați amintim pe părintele arhimandrit Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim; părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarh al mănăstirilor din Eparhia Romanului și Bacăului și starețul Mănăstirii Giurgeni; părintele arhimandrit Benedict Carp, starețul Mănăstirii „Sf. Sava” Berzunți; stavrofora Luciana Afloarei, stareța Mănăstirii Pogleț; preotul Ioan Bârgăoanu de la Parohia Cași, Protopopiatul Onești; preoții Nicolae Hurjui, Ionel Doru, Marcel Onofrei, Florin Țuscanu; profesorul Bogdan Constantin Neculau de la Radio Iași.

După sesiunea de comunicări, elevi de la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman și de la școlile partenere au susținut un program artistic, interpretând colinde.

În urma raportului întocmit de preotul Alexandru Antoce, protoiereu al Protopopiatului Roman, referitor la întreaga activitate pastoral‑misionară și culturală desfășurată de‑a lungul a 28 de ani de preotul paroh Cristinel Capraru, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim i-a oferit acestuia „Crucea Țării de Jos”, cea mai înaltă distincție pentru clerici a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

La final, preotul paroh a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și tuturor invitaților pentru participarea la acest eveniment.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Laudamus” al Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman.