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Prima celebrare a Zilei Naționale a Memoriei Victimelor Mineriadei

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Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 15 Iunie 2026

Astăzi, 15 iunie 2026, a fost marcată pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13‑15 iunie 1990 în România și a Represiunii Antidemocratice. Cu acest prilej, la troița din fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, a fost săvârșită o slujbă de pomenire de un sobor de preoți, sub protia părintelui Florin Ionică, consilier eparhial la Sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală, a declarat că Piața Universității reprezintă un important spaţiu al memoriei colective: „Piața Universității este un loc încărcat de emoție. Aici, foarte mulți tineri s‑au jertfit pentru idealurile democrației. Biserica face pomenire tuturor eroilor, martirilor, tuturor celor care au suferit pentru idealurile mărețe ale patriei, pentru credința strămoșească și pentru păstrarea unității de neam și de credință”.

Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13‑15 iunie 1990 în România și a Represiunii Antidemocratice a fost instituită prin Legea nr. 93/2026 și promulgată în data de 10 iunie a acestui an de președintele României. Legea prevede organizarea de manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice.

 

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