Primul concert de colinde al Grupului „Tronos” la Mănăstirea Cernica

Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă, va susține miercuri, 10 decembrie 2025, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica. Evenimentul se va desfășura, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în biserica din ostrovul Cernicăi ce îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. În tradiția românească, sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează începutul perioadei colindelor.

Concertul de colinde va fi susținut în anul în care se împlinesc 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani. Evenimentul va debuta la ora 19:00, iar intrarea este liberă, informează basilica.ro.