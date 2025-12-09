Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Primul concert de colinde al Grupului „Tronos” la Mănăstirea Cernica

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 09 Decembrie 2025

Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă, va susține miercuri, 10 decembrie 2025, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica. Evenimentul se va desfășura, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în biserica din ostrovul Cernicăi ce îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. În tradiția românească, sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează începutul perioadei colindelor.

Concertul de colinde va fi susținut în anul în care se împlinesc 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani. Evenimentul va debuta la ora 19:00, iar intrarea este liberă, informează basilica.ro.

 

