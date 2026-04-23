Prinos de laudă Sfântului Gheorghe, în prezența moaștelor sale

În ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, 23 aprilie, spre Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman au curs râuri de pelerini din Eparhia Alexandriei și Teleormanului și din toață țara. Sărbătoarea a fost luminată de prezența cinstitului cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, adus în ajunul sărbătorii de o delegație a Mănăstirii Xenofont din Sfântul Munte Athos.

La Altarul de vară al Mănăstirii Pantocrator, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei; și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Patriarhului României, înconjurați de un sobor de slujitori. Împreună cu ierarhii s-au rugat părintele arhim. Alexios Mantziris, starețul Mănăstirii Xenofont, părintele arhim. Sebastian Serdaru, starețul obştii monahale; părintele arhim. Sosipatru Pitoulias, Mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Veria; părintele arhim. prof. dr. Nathanael Neacșu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași; părintele prof. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca; părintele conf. dr. Adrian Podaru, de la aceeași facultate; părintele Dragoș Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial; părintele Cătălin Eugen Păunescu, consilier eparhial; părintele Mihail Valentin Timaru, consilier eparhial; părintele Liviu Zamfir, consilier eparhial; precum și alți slujitori.

La acest moment de aleasă bucurie duhovnicească au participat numeroși credincioși teleormăneni, dar și pelerini care vin în aceste zile să se închine la racla ce adăpostește cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, adus de o delegație a Mănăstirii Xenofont din Muntele Athos, Grecia, condusă de părintele arhimandrit Alexios Mantziris, starețul Mănăstirii Xenofont. Acest eveniment are loc la Mănăstirea Pantocrator cu prilejul hramului închinat Sfintelor Femei Mironosițe, ce va fi prăznuit duminică, 26 aprilie.

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat modelul de credință, jertfă și dragoste față de Mântuitorul Hristos al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, subliniind că acesta rămâne un reper viu pentru credincioșii de astăzi.

„Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe unul dintre cei care aveau să înțeleagă cuvintele pe care Mântuitorul le‑a rostit ucenicilor. Ura îndreptată împotriva tuturor celor care mărturiseau cuvintele Evangheliei avea un final cunoscut. Dacă răsfoim istoria de la început a Bisericii, vom descoperi astfel de situații care au însemnat dăruire totală pentru cuvintele Evangheliei, o iubire care nu poate fi împlinită decât prin jertfirea de sine, prin vărsarea sângelui. Printre acești martiri ai Bisericii de la început s‑a numărat și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pe care Biserica l‑a numit purtător de biruință. Vreme de 250 de ani au curs pâraie de sânge. Această expresie a unuia dintre scriitorii bisericești de la început nu este o figură de stil, ci o realitate clară, pentru că, dacă s‑ar așeza alături sângele atâtor martiri, ne dăm seama că atunci au curs pâraie de sânge. Persecuțiile din vremea apostolilor la Ierusalim, așa cum am auzit și în pericopa apostolică, dar mai ales persecuțiile începute în vremea lui Nero, care s‑au încheiat cumva, dar nu în totalitate, prin Edictul de la 313, au însemnat foarte multe jertfe, rămase în cea mai mare parte necunoscute istoriei Bisericii. Dar unele dintre ele au ajuns până la noi. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe știm că a provenit dintr‑o familie cu pretenții, dintr‑o familie care avea tot ceea ce își dorea. O familie care, mai ales prin mama sa, Polihronia, i‑a dăruit fiului Gheorghe cea mai mare comoară, dincolo de comorile la care râvnim și pe care adeseori le preferăm: comoara credinței, despre care Sfântul Apostol Pavel îi amintea unuia dintre ucenici să o păstreze cu mare grijă. Și această comoară a credinței s‑a arătat lucrătoare curând, pentru că Sfântul Gheorghe a fost în mijlocul atâtor persecuții care însemnau, pentru a aminti în linii generale situația de atunci, arestarea și condamnarea tuturor creștinilor, lipsirea de averi a celor care le aveau, deportarea în locuri sărace, în mine, adeseori sfârșindu‑și viața acolo, necunoscuți de nimeni. Dar chinurile sau muncile, ca să folosim cuvintele sinaxarului, pe care le‑au îndurat sfinții martiri sunt, de multe ori, de neimaginat pentru noi. De aceea, cinstirea sfinților martiri este înconjurată de foarte multă evlavie și de cinste în Biserică. Niciodată noi nu săvârșim Sfânta Liturghie fără un fragment din moaștele unui martir. Îi cinstim pe toți: și pe mari ierarhi, și pe monahii nevoitori, și pe împărații și boierii iubitori de Biserică. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe se adresează tuturor: atât slujitorilor Bisericii, cât și celor care dețin funcții importante, dar și celor care, fără a avea privilegiile altora sau faima acestora, caută mai presus de toate răsplata de la Dumnezeu, nu de la oameni”, a spus Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, adus de la Mănăstirea Xenofont, va putea fi cinstit de credincioși la așezământul monahal din Teleorman până la data de 28 aprilie 2026.