În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta - Rugătoarea, informează Agenția de știri
Priveghere la Schitul Darvari din Capitală
Odată cu apropierea praznicului Adormirii Maicii Domnului, părintele protos. Arsenie Irimiea, starețul Schitului Darvari din București, îi cheamă pe credincioși la o priveghere de noapte în data de joi, 14 august. Această rugăciune continuă, care se va întinde pe o perioadă de șapte ore, este oficiată atât în cinstea paznicului Adormirii Maicii Domnului, cât și a Icoanei făcătoare de minuni „Prodromița”, copie care se află în patrimoniul așezământului monahal de 102 ani.
Programul privegherii va debuta cu slujba Vecerniei Mari cu Litia de la ora 16:00, urmând să fie cântat Prohodul Maicii Domnului și oficiată Utrenia începând cu ora 19:00, iar la urmă se va săvârși Taina Sfântului Maslu cu molifte și dezlegări de la ora 22:00.
Părintele Arsenie Irimiea a declarat pentru Basilica.ro că dragostea Maicii Domnului este simțită atât de obștea schitului bucureștean, cât de toți credincioșii din Capitală, aducându‑le o alinare profundă în suflete și în viețile fiecăruia în parte.
„Va fi o seară și o noapte de rugăciune prin care să se curețe și să se vindece toate nopțile care s‑au petrecut fără rugăciune și poate în dezordine. Vă chemăm să veniți cu metanierul, pentru a rosti împreună rugăciunea inimii, să ascultați slujba, să vă împărtășiți de binecuvântarea lui Dumnezeu prin Taina Sfântului Maslu și să plecați acasă cu conștiința vie că avem în cer o inimă de mamă care se roagă pentru noi și ne ocrotește la fiecare pas și în fiecare clipă”, a spus părintele protos. Arsenie Irimiea, după cum transmite Basilica.ro.