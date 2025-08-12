Priveghere la Schitul Darvari din Capitală

Odată cu apropierea praznicului Adormirii Maicii Domnului, părintele protos. Arsenie Irimiea, starețul Schitului Darvari din București, îi cheamă pe credincioși la o priveghere de noapte în data de joi, 14 august. Această rugăciune continuă, care se va întinde pe o perioadă de șapte ore, este oficiată atât în cinstea paznicului Adormirii Maicii Domnului, cât și a Icoanei făcătoare de minuni „Prodromița”, copie care se află în patrimoniul așezământului monahal de 102 ani.

Programul privegherii va debuta cu slujba Vecerniei Mari cu Litia de la ora 16:00, urmând să fie cântat Prohodul Maicii Domnului și oficiată Utrenia începând cu ora 19:00, iar la urmă se va săvârși Taina Sfântului Maslu cu molifte și dezlegări de la ora 22:00.

Părintele Arsenie Irimiea a declarat pentru Basilica.ro că dragostea Maicii Domnului este simțită atât de obștea schitului bucureștean, cât de toți credincioșii din Capitală, aducându‑le o alinare profundă în suflete și în viețile fiecăruia în parte.

„Va fi o seară și o noapte de rugăciune prin care să se curețe și să se vindece toate nopțile care s‑au petrecut fără rugăciune și poate în dezordine. Vă chemăm să veniți cu metanierul, pentru a rosti împreună rugăciunea inimii, să ascultați slujba, să vă împărtășiți de binecuvântarea lui Dumnezeu prin Taina Sfântului Maslu și să plecați acasă cu conștiința vie că avem în cer o inimă de mamă care se roagă pentru noi și ne ocrotește la fiecare pas și în fiecare clipă”, a spus părintele protos. Arsenie Irimiea, după cum transmite Basilica.ro.