Procesiune în cetatea Sibiului în Duminica Paştilor

Slujba Vecerniei din Duminica Învierii, numită şi „A doua Înviere”, a fost săvârşită la Catedrala Mitropolitană din Sibiu de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu preoţii de la bisericile din Sibiu şi din împrejurimi, cadre didactice de la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu şi slujitorii Catedralei Mitropolitane. În cadrul slujbei religioase a fost citită Evanghelia în mai multe limbi, semn al universalităţii mesajului evanghelic şi al unităţii în Hristos Cel înviat, informează Mitropolia Ardealului.

După slujba Vecerniei, soborul şi credincioşii au pornit în procesiune prin centrul cetăţii Sibiului, spre a vesti tuturor marea minune a Învierii Domnului.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i‑a binecuvântat pe credincioşii care au participat la slujba religioasă şi la procesiunea prin cetatea Sibiului.

„În Evanghelia citită astăzi în 12 limbi am văzut cum Mântuitorul le dă ucenicilor harul lucrării sfinţitoare. A suflat asupra lor şi a zis: «Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi!» Iată că astăzi şi noi, după ce am săvârşit cele de cuviinţă în noaptea Învierii, iar acum am săvârşit «A doua Înviere», care este Vecernia pentru ziua de mâine, am mers cu toţi preoţii din Sibiu, într‑o unitate nu doar canonică, eclesială, ci şi spirituală, sufletească, pentru că avem de împlinit aceeaşi misiune, să ducem şi altora bucuria Învierii, în oraş. (...) Vă dorim sărbători fericite, să aveţi puterea să păstraţi această bucurie şi mai ales să o înmulţiţi. Renunţaţi până la Înălţarea Domnului la orice salut prietenesc şi să ne salutăm cu «Hristos a înviat!» şi mai ales să răspundem din tot sufletul tuturor celor pe care-i întâlnim cu «Adevărat a înviat!» Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne bucurăm sufleteşte pe deplin de această sărbătoare mare”, a spus ierarhul.