Procesiune la Ciudanovița în vinerea dinaintea Floriilor

De doisprezece ani, în vinerea Floriilor, se organizează procesiunea „Drumul Crucii” în Parohia Ciudanovița, județul Caraș‑Severin. Și în acest an, numeroși credincioși din comunitate, dar și pelerini Episcopia Caransebeșului și din mai multe zone ale țării, autorități locale și un număr mare de clerici s‑au alăturat în rugăciune și nevoință Preasfințitului Părinte Episcop Lucian. Pentru că este o localitate minieră unde în trecut se exploata uraniu, înainte de a pleca în procesiune, ierarhul a săvârșit în curtea Capelei „Nașterea Maicii Domnului” din Ciudanovița‑Colonie o slujbă de pomenire pentru cei care au lucrat în această zonă și au trecut la Domnul.

În continuare, pornind de la sfântul lăcaș, credincioșii alături de ierarh au urcat spre locul numit de localnici „Dealul Golgota”. Pe tot parcursul drumului Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului a intonat pricesne, iar la fiecare dintre cele 14 cruci, care sunt montate până sus, s‑a făcut un popas, Preasfinția Sa înălțând rugăciuni și citind Evangheliile din Săptămâna Patimirilor.

„Astăzi am meditat la pelerinajul nostru pe acest pământ, pentru că am urcat pentru a 12‑a oară pe această «Golgotă» de la Ciudanovița, închinându‑ne în fața celor 14 cruci. Am intonat de multe ori frumoasa alcătuire: «Crucii Tale ne închinăm, Hristoase!» Am spus în taină fiecare, împreună cu tâlharul pocăit: «Pomenește‑ne și pe noi Doamne, când vei veni întru împărăția Ta»!”, a subliniat ierarhul.

De asemenea, fiind săptămâna Floriilor, Preasfințitul Părinte Lucian a sfințit și ramuri de salcie care au fost împărțite credincioșilor.